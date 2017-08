KBSC: Vereség nélkül az újonc, de tudják, hol a helyük

A Békéscsaba és a Vác ellen három-három, míg legutóbb Szolnokon egy pontot szerzett a Kazincbarcikai SC NB II-es labdarúgó­­­­csapata, amellyel jelenleg a 4. helyen áll a táblázaton. Meglepi ez a pontmennyiség? – kérdeztük az osztály újoncának sportigazgatóját, Kádár Zsoltot.

Az elejétől megvan az összhang a stáb és a játékosok között.” Kádár Zsolt

– Abban bíztunk, látva az igazolásainkat és a szakmai felkészülést, hogy masszív csapat leszünk ebben az osztályban, hogy nem lesz könnyű bennünket két vállra fektetni – kezdte. – Láttuk a hiányposztokat, próbáltunk ezekre igazolni, sajnos, sérülés miatt még most is hiányoznak páran. Azok, akiket szerződtettünk, bizonyítják, eddig mindenképpen, hogy nem érdemtelenül kerültek ide. Igen, azt hiszem, ki lehet jelenteni, hogy a rajtunk álomszerű.

Jó stáb az alap

A futballszakembernek azt is mondtuk, nem egyszerű egy újoncnak játékosokat szerezni…

Fotó: Róth Zoltán © Fotó: Róth Zoltán

– Tavaly is nehéz volt az NB III-ra – tette hozzá Kádár Zsolt. – A játékospiac nagy, nekünk olyan labdarúgókra volt akkor és most is szükségünk, akikben megvan a szükséges motiváció, akarnak bizonyítani, eredményesek lenni, és ha úgy adódik, akkor tovább akarnak lépni. A futballban egy csapat közösség, figyelni kell arra, hogy ebbe a közösségbe olyanok kerüljenek, akik képesek megfelelni a különböző szabályoknak emberileg, és alkotni akarnak. Csak úgy lehet san­sza nekünk, bárkinek, ha van egyfajta egység pályán belül és kívül. Edzőnket, Vitelki Zolit ismertem, tudtam, hogy milyen mentalitással és gondolkodással fog érkezni hozzánk, ezért a keret kialakításánál arra is kellett figyelni, hogy az ő profi szemléletére vevők legyenek a játékosok. Az elejétől kezdve megvan az összhang a stáb, illetve a labdarúgók között, azért mondom a stábot, mert a pályaedzőn, a kapus­edzőn, a videóelemzőn át egy remek kis szakmai csapatot sikerült összehozni. A sikerhez, az eredményekhez alapok kellenek, ez az egyik.

Remek kapus

Az eltelt három forduló után feltűnik, hogy a KBSC kapta eddig a legkevesebb gólt, összesen egyet.

Fotó: Róth Zoltán © Fotó: Róth Zoltán

– Azt is 11-esből, a váciak ellen – emlékeztetett Kádár Zsolt. – Ennek a statisztikai adatnak több összetevője van: az első, hogy az osztály egyik legjobb kapusa, Somodi Bence nálunk van, sok esetben az ő bravúros megmozdulása kellett ahhoz, hogy ne kapjunk gólt, gólokat. A második: nem az elfogultság mondatja velem, de a védekezésünk jól meg van szervezve, s persze önmagában a védelem. Néhány esetben a szerencse is mellettünk volt, ugyanis hibáztak ziccereket az ellenfelek, de ez hozzátartozik a futballhoz. Viszont: tudjuk a helyünket, nem szállunk el magunktól, kemény és hosszú menetelés vár még ránk, nagyon messze a bajnokság vége. Természetesen a jó rajt mindenkinek jó, nekünk vezetőknek is, ugyanakkor a céljaink nem változtak, szeretnénk biztosan megőrizni az NB II-es tagságot.

Fotó: Róth Zoltán © Fotó: Róth Zoltán

A KBSC eddigi egyetlen hazai meccsét – mivel nincs megfelelő pályája – Tiszaújvárosban rendezte.

– Ez sajnos még így lesz egy ideig, bár dolgozunk azon, hogy az NB II-nek megfelelő létesítményünk legyen – árulta el a barcikaiak sportigazgatója. – Jó volt látni, hogy 500-600 szurkoló eljött, kijött a meccsünkre, köszönjük a biztatást, s ahogy a Vác ellen, úgy az elkövetkezendőkben is ingyenes lesz a belépés valamennyi újvárosi mérkőzésünkre.

Fotó: Róth Zoltán © Fotó: Róth Zoltán

A KBSC augusztus 19-én, szombaton 17.30-tól Tiszaújvárosban a Budafokot látja vendégül.

– Molnár István –

Rekonstrukció mintegy 800 millió forintból

Július 25-én látott napvilágot, hogy a kormány 492 millió forintos támogatást nyújt a KBSC-nek létesítményfejlesztésre.

– Örömünkre szolgált ez a döntés, ez a támogatás – kommentálta mindezt Kádár Zsolt. – A különböző eljárások lezajlása után szeptemberben-októberben kezdődhet meg a munka, amely az úgynevezett kettes, felső pálya átépítését takarja. Ott szeretnénk korszerűsíteni, kiépíteni a hazai és vendéglelátót, kiszolgálóhelyiségeket, beléptetési pontokat, parkolóhelyeket. Optimális esetben a beruházás jövő nyárra, a következő bajnokság kezdetére készülhet el. Miután van egy nagyjából 300 millió forintos, sikeresen elbírált TAO-pályázatunk is, a projekt összesen, hozzávetőlegesen 800 millió forintból valósulhat meg.

