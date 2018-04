KBSC: Tiszta fejekre lesz szükség

Labdarúgó NB II, a 23. fordulóból elhalasztott mérkőzés

Budafoki MTE – Kazincbarcikai SC (Budafok, szerda, 19.00)

Vitelki Zoltán, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – Nagyon összetett és tanulságos meccset játszottunk a Szeged ellen. A döntetlenért is nagy erőket kellett mozgósítanunk, meg kell becsülnünk ezt az egy pontot is. Azt nem lehet mondani, hogy a szinte sorozatos kudarcok után önbizalommal teltek lennének a játékosok. Olyan technikai hibákat vétettünk, amilyeneket régebben nem sűrűn, és azt a fajta játékot, ami ránk jellemző volt, nem tudjuk játszani. Ahhoz nagyon nagy önbizalom és hit kell, ebben most nem vagyunk a topon. Folyamatosan jönnek a meccsek, és mindig úgy készülünk, hogy na akkor most… A Budafok elleni meccs is nagyon nehéz lesz, de csak annyira, amennyire azt mi akarjuk. Fontos lesz a játékosok állapota és tiszta feje, valamint az, hogy végre el tudjuk hinni és meg tudjuk csinálni azt, amire a győzelem érdekében szükség van. Egy győzelem nagyot tudna lendíteni rajtunk. Ebben bízunk és ezért dolgozunk.

A KBSC-nél egyedül Takács P. maródi még sérülése után.

A KBSC várható kezdőcsapata: Somodi – Tóth, Heil, Belényesi, Palmes – Constantinescu, Sigér, Hegedűs, Kanalos – Boros, Murai.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA