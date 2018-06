KBSC: Stabil középcsapattá válnának

44 ponttal a 17. helyen zárta az NB II legutóbbi szezonját az újonc Kazincbarcikai SC együttese. A csapatot két tréner vezette az évadban, hiszen a gárda Vitelki Zoltánnal a kispadon kezdte a szezont, majd a hajrára Koleszár György vette át az együttes irányítását.

Nagyszerű kezdés

– Újoncként a cél a bennmaradás kiharcolása volt, ez teljesült – kezdte Kádár Zsolt, sportigazgató. – Ezen kívül ez a szezon tapasztalatszerzésre is jó volt, hiszen régen szerepeltünk a második vonalban. Az egycsoportos, 20 csapatos bajnokság elég erős volt, nekünk még számolgatnunk kellett a 44 pontunkkal, ez is csak ezt erősíti meg. Viszont: néhány plusz ponttal be tudtunk volna kerülni az első tízbe. A csapat nagyszerűen kezdte a szezont, ­Vitelki Zoltán jól összerakta és felkészítette a társaságot a múlt nyáron, ezt nem szabad elfelejteni, sem neki, sem a stábtagoknak. Aztán jött egy hullámvölgy, ami sajnos elég hosszúra nyúlt, és az ebből való kiutat az edzőváltásban látta a tulajdonosi kör. Egy ilyen döntés, lépés általában szinte bárhol a világon felrázza az aktuális csapatot, szerencsére ez nálunk is így volt, be tudtuk gyűjteni azokat a pontokat, amivel biztosítottuk a bennmaradást.

Néhány napon belül

Az NB II-ben eddig csak olyan szakvezetők dolgozhattak, akik rendelkeztek pro-licencel, a „beugró” Koleszár György éppen a bajnokság végéig ülhetett a kispadon A-licencesként. Azonban az MLSZ elnökségének hétfői ülésén olyan határozat született, amely a jövőben már lehetővé teszi az A-licences edzők másodosztályban történő szerepvállalását is.

– Ez valóban egy könnyítés a kluboknak, és megoldás arra az esetre, ha a klubvezetés, illetve Koleszár György a közös folytatás mellett teszi le a voksát. Erre a kérdésre azonban egyelőre nincs válasz, de néhány napon belül minden bizonnyal lesz, lehet. Az mindenesetre tény, hogy Koleszár György jól, eredményesen dolgozott, amióta átvette a keretet. A klub iránti elkötelezettsége ismert, nem az elfogultság mondatja velem, hogy a megye egyik legjobb edzője, akinek a rutinjára, a tudására nagy szükség volt a hajrában – tette hozzá ehhez a kérdéskörhöz Kádár Zsolt.

A játékosok jövőjével ­kapcsolatos felvetésre az alábbiakat nyilatkozta a KBSC sportigazgatója:

– Egyelőre annyi bizonyos, hogy három labdarúgó volt nálunk kölcsönben: Boros Gábor Diósgyőrből, Murai Márk Mezőkövesdről, valamint Raul Palmes a Budapest Honvédtól. A szokás az, hogy ilyenkor, a bajnokság végén a kölcsönadó klub visszarendeli a játékost, és majd kiderül, hogyan lesz a folytatás. Vannak nálunk természetesen olyanok, akiknek „él” a kontraktusuk, és olyanok is, akiknek lejár, az egyeztetések rövidesen lezajlanak.

Teljes erőbedobással

Külön rákérdeztünk a még ősszel megsérült Takács Péterre:

– Ő élő szerződéssel rendelkezik, reméljük, hogy sérülése után rendben van, és a felkészülést teljes erőbedobással el tudja kezdeni június 25-én – mondta Kádár Zsolt, aki így folytatta: – Arra törekszünk, hogy 3-4, NB II-es szinten komoly kaliberű futballistát megszerezzünk, ugyanis a cél a következő évben az, hogy stabil középcsapattá váljunk, ezt a hajrát, ami idén volt, annyira nem szeretnénk még egyszer átélni…

A 20 csapatos 2018/2019-es NB II-es bajnoki évad július 29-én vasárnap kezdődik.

ÉM-MI

Kazincbarcikai gólszerzők (2017/2018)

8 gólos: Boros Gábor.

5 gólos: Takács Péter.

4 gólos: Tony Kanalos.

3 gólos: Belényesi Csaba, Heil Valter, Tóth Szabolcs.

2 gólos: Engel Alex, Gábor Lukács, Murai Sándor, Raul Palmes.

1 gólos: Hegedűs Dávid, Kristófi Sándor, Mikló Roland, Sigér Ákos, Süttő Attila.

Az NB II végeredménye

1. MTK Budapest 38 26 4 8 88-44 82

2. Kisvárda MG 38 22 9 7 70-40 75

———————————————————–

3. Békéscsaba 1912 Előre 38 19 8 11 64-43 65

4. Budaörsi SC 38 17 12 9 70-52 63

5. Nyíregyháza SFC 38 16 12 10 54-40 60

6. Gyirmót FC Győr 38 16 11 11 58-46 59

7. ETO FC Győr 38 17 7 14 55-53 58

8. Soroksári SC 38 15 11 12 48-41 56

9. Ceglédi VSE 38 14 10 14 42-49 52

10. Vác FC 38 13 12 13 42-38 51

11. Csákvári TK 38 13 8 17 50-66 47

12. Dorogi FC 38 11 13 14 45-47 46

13. BFC Siófok 38 12 9 17 40-45 45

14. Budafoki MTE 38 12 9 17 42-56 45

15. Mosonmagyaróvári TE 38 10 15 13 38-45 45

16. Zalaegerszegi TE FC 38 12 8 18 45-58 44

17. Kazincbarcikai SC 38 12 8 18 39-56 44

————————————————————–

18. Szolnoki MÁV FC 38 12 6 20 38-58 42

19. Szeged 2011 38 8 17 13 31-40 41

20. Soproni VSE 38 3 11 24 31-73 20

