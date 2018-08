KBSC: Putnokon fogadják a Kaposvárt

Kazincbarcikai SC – Kaposvári Rákóczi FC (Putnok, vasárnap, 17.30)

Koleszár György, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – Átbeszéltük, hogy mi történt a múltkor, az első fordulóban Nyíregyházán, ahol 1-0-ra kikaptunk. Nemcsak én mondtam, hanem mások is, hogy a döntetlen reálisabb eredmény lett volna, de ez egy ilyen játék, egy kommunikációs hiba vezetett a kapott gólhoz. Hogy mindez jobban működjön a kapus és a védő között, rögzített játékhelyzetben, jobban kell figyelni a jövőben. Jó lett volna tehát legalább az egy pont, de bízunk abban, hogy amit az élet most elvett, máshol, máskor visszaadja. A cél az, hogy hazai pályán győzzünk, bár a Kaposvár összetételét, szerkezetét elnézve látszik, hogy sok tapasztalt, NB I-et is megjárt futballistával rendelkeznek. Jó értelemben véve agresszívnek kell lennünk, felvállalni bátran a párharcokat, ami bizonyos esetekben sokat tud segíteni.

A KBSC-nél Palmes sérült, Krausz a héten tért vissza, ugyancsak sérülésből, Tóth L. a múlt hét végén sérült meg. Szabó II-t várhatóan műtik, míg Kanalos még három meccsre szóló eltiltását tölti.

A KBSC várható kezdőcsapata: Somodi – Fótyik, Belényesi, Heil, Kiss – Oltean, Gábor – Kovács, Szabó, Toma – Lukács.

– ÉM –

