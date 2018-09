KBSC: Nem szeretnének üres kézzel hazajönni

Mosonmagyaróvári TE – Kazincbarcikai SC (Mosonmagyaróvár, vasárnap, 16.00)

Gálhidi György, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – Fontos volt, hogy szerdán, a Budafok vendégeként pontot tudtunk szerezni. Ezen a meccsen, elsősorban az első félidőben, győzelmi esélyeink is voltak, de a befejező passzok, a helyzetek kihasználása nem volt az igazi. De, amit láttam, az tetszett, voltak pozitívumok, viszont az is megerősödött bennem, hogy még sok munka vár ránk. A mostani ellenfelünk egy motivált, szervezett csapat, taktikailag is érettek, nem lesz egyszerű elérni ellenük a célunkat. Nem szeretnénk üres kézzel hazajönni, pontszerzésre törekszünk ezúttal is. Egy győzelem nagyon jó lenne, nagy lendületet adhatna a folytatásra, de még nem állunk úgy, hogy ezt egyértelmű célként tűzhessük ki. Mert tisztában vagyunk azzal, hogy vannak hullámvölgyeink, és hogy a meccsek végére nem mindenkiben marad annyi energia, mint amennyire szükség lenne. De igyekszünk lépegetni előre, minden téren.

A KBSC keretének tagjai közül Takács P. és Szabó L. nincs száz százalékos állapotban.

A Kazincbarcikai SC várható kezdőcsapata: Somodi – Palmes, Heil, Fótyik, Mikló – Lukács R., Toma, Krausz, Oltean – Olasz, Kanalos.

ÉM

