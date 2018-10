KBSC: Nem lesz könnyű fogást találni a budaörsieken

Kazincbarcikai SC vs. Budaörsi SC (Putnok, szerda, 15.00)

Gálhidi György, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – Nagyon fontos győzelmet arattunk a múlt vasárnap, és ez mindenki számára az volt, beleértve a vezetőséget, a játékosokat és engem is. De nem felejtkezem el arról, hogy ebben a sikerben elődöm, Koleszár György munkája is benne van. Nagyon kiegyensúlyozott az NB II mezőnye, de ezzel együtt is, a Budaörs a jobb csapatok közé tartozik. Nem lesz könnyű fogást találni rajtuk, bár ki­elemezve játékukat, azért van ötletünk arra, hogy miként érhetünk el ellenük sikert. Ehhez mindenképpen az kell, hogy szervezetten, fegyelmezetten védekezzünk, mint azt Mosonmagyaróváron tettük, és legalább olyan eredményesek legyünk támadásban, mint ott, vagy inkább azt mondnám, hogy ebben lépjünk előre, hiszen azon a meccsen a negyedik ziccerünkből szereztük az első gólunkat. Úgyhogy a helyzetkihasználáson még lehet javítani. A néhány nappal ezelőtti, idegenbeli 3-0-s győzelem jó hatással volt a csapat hangulatára, amióta a fiúkkal dolgozom, egyre felszabadultabb játékot látok tőlük, és remélem, hogy a mostani bajnokin is folytatódik ez, aminek a fokozatos fejlődését három meccsen megtapasztalhattam.

A KBSC együttesében egyedül Takács P. bajlódik sérüléssel.

A Kazincbarcikai SC várható kezdő­csapata: Somodi – Palmes, Heil, Fótyik, Mikló – Toma, Oltean, Krausz – Tóth L., Lukács R., Kanalos.

ÉM

KBSC: Nem szeretnének üres kézzel hazajönni Kazincbarcika - A labdarúgó NB II 10. fordulójában Mosonmagyaróvárra látogat a Kazincbarcikai SC. Mosonmagyaróvári TE – Kazincbarcikai SC (Mosonmagyaróvár, vasárnap, 16.00) Gálhidi György, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – Fontos volt, hogy szerdán, a Budafok vendégeként pontot tudtunk szerezni.... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA