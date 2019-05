KBSC: „Nem lesz könnyű dolgunk”

FC Csákvár–Kazincbarcikai SC (Csákvár, vasárnap 17.00)

Gálhidi György, a KBSC vezetőedzője: – Egy győzelem mindig jót tesz a játékosok és a szakmai stáb lelkének, így voltunk mi is a hétközi, Siófok elleni hazai siker után. Ugyan a meccs sorsa csak a 94. percben dőlt el, a mi javunkra, már korábban lezárhattuk volna a mérkőzést. A következő két bajnokink nagyon fontos lesz abból a szempontból, hogy a Csákvár és a Győr is ott van mellettünk a táblázaton, így a helyezés az első tízben való zárás vagy az abból való kikerülés miatt lényeges lenne most, és aztán a jövő héten is jól kellene szerepelni. Az utóbbi két idegenbeli meccsünkön nem szereztünk pontot, és úgy egyáltalán kevesebb egységet hoztunk eddig, mint az ősszel, úgyhogy emiatt is győzni szeretnénk. A Csákvár az előző körben egy pontot szerzett Gyirmóton, egy tehetséges fiatalokból álló, szervezett csapattal fogunk találkozni, akik ellen nem lesz könnyű dolgunk.

A KBSC-ben Heil boka-, Somodi ujj-, míg Takács csuklóproblémákkal küzd, így vélhetően egyikük sem lép pályára.

A barcikaiak várható összeállítása: Fila – Palmes, Belényesi, Fótyik, Mikló – Toma, Oltean, Kiss B. – Tóth, Lukács, Kanalos.

ÉM

