KBSC: Minden meccs más

Kazincbarcikai SC – Vasas FC (Putnok, vasárnap 13.30)

Gálhidi György, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – Szerdán éppen a fővárosiak ellen játszottunk Magyar Kupa mérkőzést, szerettünk volna továbbjutni, kétszer is egyenlítettünk, de a Vasas a végén megrúgta a harmadik és a negyedik gólját, pedig úgy éreztem, tizenegyesek fognak dönteni… Sajnos, mindkét félidő elején bennmaradtunk az öltözőben, de tudtunk vesztett állásokból egalizálni, ez mutatja, hogy van erőnk, van tartásunk. Természetesen érződött egy-két emberen, hogy előtte kevesebbet játszott, ugyanakkor igazolták, hogy jó játékosok, nem véletlenül vannak velünk. Játékban nem tervezünk mást a hét végére, viszont arra a szerdai találkozón nem kaptam választ, hogy ki tudja a legjobban megoldani a sérült Krausz pótlását, akire még legalább két hétig nem számíthatunk. A Vasas a kupameccsen sokat birtokolta a labdát, fizikálisan jól felépítettek, viszont tőlük is páran hiányoztak hét közben. Nagyon átalakultak a nyáron, sok új játékos érkezett. Jó volt arra is a szerdai mérkőzés, hogy személyes tapasztalataink legyenek, de általános igazság: minden meccs más, ez a vasárnapi bajnoki is más lesz.

A Kazincbarcikai SC várható kezdőcsapata: Somodi – Palmes, Heil, Belényesi, Mikló – Toma, Oltean – Tóth L., Kovács O., Kanalos – Lukács R.

ÉM

