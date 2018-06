KBSC: Marad Koleszár György a vezetőedző

Marad Koleszár György a Kazincbarcikai SC vezetőedzője – közölte mindezt lapunkkal Kádár Zsolt, az NB II-es együttes sportigazgatója. Amint az ismert, az észak-borsodiaknál tavaly Vitelki Zoltán kezdte az évadot ezen a poszton, ám tavasszal, április közepén váltás történt a KBSC-nél, és a szintén a klubnál dolgozó Koleszár György lett a „beugró”.

Nem volt akadálya

Akkor még úgy tűnt, hogy a rutinos tréner nem folytathatja ebben a munkakörben Barcikán, hiszen a kispadra csak pro licenccel rendelkező szakember ülhet le (ő bizonyos napig betölthette a szerepkört), ám időközben a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége módosította ezen szabályt (A-licencesek is lehetnek vezetőedzők az NB II-ben), így már nem volt akadálya annak, hogy Koleszár György – akinek ilyen képesítése van – maradhasson a klubnál, melyet újoncként benntartott a második vonalban.

– Egyébként is szerettük volna vele folytatni a munkát, tehát örülünk annak, hogy elhárult az adminisztratív akadály – jegyezte meg az edzőkérdésre Kádár Zsolt sportigazgató. – Azt a döntést, hogy Koleszár Györggyel kezdjük el a következő évadot, a tulajdonosok és a szakmai vezetés egyöntetűen hozta meg. Kötődése évtizedes a kazincbarcikai futballhoz, jól ismeri a környezetet. Úgy tervezzük, hogy azt a felügyeletet, amelyet az utánpótlással kapcsolatban ellátott, valamilyen formában a jövőben is el tudja végezni. Arról, hogy mi lesz az elvárás akár vele, akár a csapattal szemben, egyelőre korai beszélni, ugyanis ezekben a napokban az elsődleges feladatunk a játékoskeret kialakítása, ami pillanatnyilag még képlékeny. Egy biztos, olyan együttest szeretnénk, amelyiknek nem lesznek kiesési gondjai, stabilan helytáll a mezőnyben. Az előző másodosztályú szezonunk alatt komoly tapasztalatokat szereztünk, képbe kerültünk a csapatok, az osztály erősségét illetően. Nyilván mindezt igyekszünk felhasználni az igazolások során. A piacon mindenki kivár, ez igaz az NB II-re is, de 5-6 komoly játékossal erősítenénk.

Befolyásolja a keret

Koleszár György több mint két évtizeddel ezelőtt dolgozott először Kazincbarcikán, ahová mindig szívesen tért vissza. Így volt ez tavasszal is, amikor ,,beugrott” Vitelki Zoltán után, akkor úgy fogalmazott, hogy ,,…Kutya kötelességem volt a feladatot elvállalni, segíteni a csapatnak…” Aztán – amíg nem hozta meg az MLSZ elnöksége azt a bizonyos határozatot – ő is úgy készült, hogy az utolsó bajnoki meccsel befejeződik a megbízatása.

– Valóban így készültem, de aztán a dolgok úgy alakultak, ahogy – mondta lapunknak Koleszár György. – Nekem a barcikai foci mindig is szívügyem volt, köszönöm a vezetők bizalmát. A játékoskeretben komoly változások lesznek, nem csupán azért, mert a klub irányítói így gondolják. Nyilván az ember fejében vannak elgondolások, hogy mit szeretne a csapatával játszatni, ám ezt nagyban befolyásolja a keret összetétele. Ezt még nem tudjuk, hogy miként alakul, de magasítani mindenképpen kell, illetve az is jó lenne, ha egy kicsivel agresszívebbek lennénk.

Az új évadban Koleszár Györgyöt Kovács Roland pálya­edzőként, míg Botló Ádám kapusedzőként segíti. Az élő szerződéssel rendelkező labdarúgók közül a középpályás, Tony Kanalos az NB I-es Mezőkövesdnél kezdte meg a nyári felkészülést, 3 napig, vagyis még ma is tesztelik Dél-Borsodban. További sorsa később dől el.

A felkészülés a jövő héten, június 25-én kezdődik Kazincbarcikán. A KBSC az első edzőmeccset június 30-án, szombaton vívja az NB I-es ­Diósgyőrrel.

Kazincbarcikai SC-tények

Távozók: Sigér Ákos, Engel Alex.

Kölcsönben voltak: Murai Márk (Mezőkövesd Zsóry FC), Boros Gábor (Diósgyőri VTK), Raul Palmes (Budapest Honvéd).

