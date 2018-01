KBSC: Egy-két változás biztosan lesz

Szerdán fél ötre volt kiírva a másodosztályú újonc első foglalkozása, és a játékosok másfél órával a kezdés előtt folyamatosan érkeztek a klubházba. Így tett Vitelki Zoltán vezetőedző is, aki a pro licences képzésről igyekezett vissza az évnyitóra, valamint Kádár Zsolt sport­igazgató.

Fotó: Ádám János

Portálunknak utóbbi nyilatkozott, aki előbb az eddigi szereplést értékelte:

– Előzetesen stabilan a 6-12. hely közé vártam a csapatot. Abban azért bíztam, hogy kiesési gondjaink nem lesznek és sikerült olyan szinten erősíteni a keretet, hogy az ezen cél elérésére alkalmas lesz. Ha pusztán ebből indulok ki, akkor elégedett lehetek. De: nem vagyok az a megelégedős típus, a csapat és a stáb produkált egy várakozáson felüli rajtot, és nagyon sokáig a dobogón voltunk. Sajnos, az utolsó mérkőzések nem sikerültek olyan jól… Talán a legnagyobb fájdalom, hogy a kiesőjelölt csapatokat nem tudtuk legyőzni, és ezek a pontok nagyon hiányoznak, így azért a végére maradt egy kis hiányérzet bennem. A célkitűzés nem változott, ami az, hogy a KBSC NB II-es csapat legyen, maradjon. Nagyon nehéz lesz a tavasz, látjuk, hogy a többi csapat is keményen dolgozik az átigazolási piacon, de azért bízom abban, hogy a céljainkat el fogjuk érni.

Takács Péter sérülés miatt hagyta ki a szerda délutánt, Debrecenben végez rehabilitációs kezeléseket, Varga M. pedig betegség miatt. A kerettel együtt készül Tóth Gábor a KBSC U19-es csapatából.

Fotó: Ádám János

– Természetesen lesz egy-két változás a keretben, tervezünk erősíteni, illetve ezzel összefüggésben lesznek olyanok, akik távoznak, de ezek a tárgyalások egyelőre előttünk állnak – nyilatkozta a sport­igazgató.

Áprilistól Putnokon?

Miután létesítménye az NB II-re nem megfelelő, a bajnokság őszi szezonját Tiszaújvárosban, albérletben játszotta le a KBSC. Vajon ebben lesz-e változás tavasszal? – kérdeztük ezt is Kádár Zsolttól, aki tavaly nyáron még arról is beszélt, hogy a putnoki stadion felújítása és átadása után esetleg ott is lehet az ideiglenes otthon.

– Az egész szezonra megvan a licencünk a tiszaújvárosi pályára, Gál Csaba igazgatónak, valamint a Tiszaújvárosi Sportcentrum munkatársainak köszönjük, hogy mindent megtettek azért, hogy valóban otthon érezzük magunkat – mondta Kádár Zsolt. – A tavaszi hazai mérkőzések egyelőre kétverziósak, hiszen elkészült a Várady Béla Sportközpont is Putnokon, március 24-re tervezik az átadót. Ott tehát leghamarabb április elejétől tudnánk szerepelni, de mindez, a mérkőzések lebonyolítása szervezés alatt van. Nyilván kell majd az MLSZ jóváhagyása is, hogy másodosztályú meccsek megrendezésére alkalmasnak nyilvánítsák a putnoki létesítményt, de azt gondolom, ez már csak technikai kérdés.

Fotó: Ádám János

Amint az ismert, rövidesen megkezdődhet a barcikai sporttelepen az új, „fenti” pályának az építése. A projekt hozzávetőlegesen 1,7 milliárd forint összegű költségvetése a 2016/2017-es TAO-ból (293 millió forint), a 2017/2018-as TAO-ból (612 millió forint), 492 millió forint állami forrásból (erről tavaly augusztusban született kormánydöntés), illetve az önrészből (270 millió forint) tevődik össze.

– ÉM-MI –

Labdarúgás: KBSC felkészülési mérkőzések

Január 20. (szombat): Mezőkövesd Zsóry FC (NB I) – Kazincbarcikai SC (Mezőkövesden)

Január 24. (szerda): Vác (NB II) – Kazincbarcikai SC (Hatvanban)

Január 31. (szerda): Kazincbarcikai SC – Tállya KSE (NB III) (Kazincbarcikán)

Február 3. (szombat): Kazincbarcika SC – Lokomotiv Kosice (szlovák II.) (Kazincbarcikán)

Február 7. (szerda): Kazincbarcikai SC – Füzesgyarmati SK (NB III) (Kazincbarcikán)

Február 14. (szerda): Balmaz Kamilla Gyógyfürdő (NB I) – Kazincbarcikai SC (Balmazújvárosban)

