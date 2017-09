KBSC: Csapategység és szerencsefaktor

Kazincbarcikai SC – Soroksár SC (Tiszaújváros, vasárnap, 16.30)

Vitelki Zoltán, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – Tudjuk, hogy ellenfelünk keretét jó játékosok alkotják, akik közül többen a Ferencvárosban nevelkedtek, és ezzel összefüggésben is olyan labdarúgókkal találjuk majd magunkat szemben, akik technikailag képzettek. Hogy ők mit gondolnak rólunk, arról is van némi képünk, hiszen a soroksári lokális médiában azért rábukkantunk olyan mondatokra, amiből arra következtetünk, hogy lehet, hogy nem vesznek minket elég komolyan. Nem tudom, hogy így lesz-e vasárnap, de az biztos, hogy ez számunkra plusz erőt kell hogy adjon. Szeretnénk megnyerni ezt a meccset. Az eddigi sikereinket a csapategységgel értük el, és nem tagadjuk, hogy időnként a szerencsefaktor is segített minket. De legutóbb, a Dorog elleni idegenbeli mérkőzésen a játékunk is meggyőző volt, és ez alkalommal is ezt a tendenciát szeretnénk folytatni. A keretben minden játékos hadra fogható, és attól függetlenül, hogy a múlt héten nyertünk, lehetnek változások a kezdőcsapatban, taktikai okok miatt.

A KBSC várható kezdőcsapata: Somodi – Tóth Sz., Heil, Belényesi, Süttő – Hegedűs D., Kovács O., Engel – Takács P. – Mikló, Bene.

