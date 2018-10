KBSC: A volt liverpooli cseh sztár a kedvence

Legutóbbi négy bajnoki mérkőzésén tíz pontot szerzett a Kazincbarcikai SC NB II-es labdarúgócsapata. Ezek mindegyikében az a közös, hogy már az Ózdról érkezett tréner, Gálhidi György ült az észak-borsodiak kispadján, azok után, hogy a klub vezetése a Gyirmót ellen elszenvedett 1-4-es vereség után közös megegyezéssel szerződést bontott Koleszár Györggyel.

Büntetőből egyenlített

A sárga-kékeknél tehát több játékos is jó formát mutat mostanában, az egyik ilyen a 30 esztendős támadó, Lukács Raymond, aki az utolsó két találkozón, a Budaörs, illetve a Cegléd ellen összesen öt alkalommal talált be a riválisok kapujába.

– Azért annyira nem volt egyszerű ez a most hétvégi mérkőzés – ismerte el a KBSC csatára. – A Cegléd ugyan utolsó a táblázaton, nemrég ott is edzőt váltottak, meg is tudták verni a Soroksárt. Sajnos nem kezdtük jól a meccset, ugyanis 11-esből vezetést szerzett az ellenfél, de még az első fél­időben sikerült egalizálnunk, szintén büntetőből, amit én lőttem be. A második félidőben már jobbak voltunk, én is tudtam még további gólt szerezni, egy lecsorgó labdából. Pár nappal korábban a Buda­örsnek háromszor találtam be, mindannyit az első félidőben értem el. Akkor, fáradtság miatt kértem a mestert, hogy cseréljen le, így a második fél­időben már nem játszottam. Olyan már volt, hogy egy mérkőzésen tripláztam, de öt gólig két, egymást követő találkozón még sosem jutottam el.

A mentális állapotra

A korábban a román élvonalban 13 találkozón 1 találatot (2010 júliusában az Astra Ploiesti futballistájaként a Dinamo Bukarestnek lőtt gólt) elérő játékost arról is kérdeztük, mi a legnagyobb különbség a Koleszár-éra, illetve a jelenlegi Gálhidi-éra között.

– Úgy érzem, hogy Gálhidi György nagyobb hangsúlyt fektetett arra, hogy mentálisan a legjobb állapotban legyünk – mondta Lukács Raymond. – Azt a bajnokság kezdetén, elején is tudta mindenki, hogy a keretünk jó képességű játékosokból áll, ám mégsem úgy jöttek az eredmények, ahogyan szerettük volna. Most megvan a megfelelő összhang, a munkát mindenki rendesen elvégzi, és emellé párosul a szerencse is. Szerintem az NB II-ben annyira nagy különbség nincs a csapatok között, bárki megverhet bárkit egy meccsen. Nekünk ezzel a játékosállománnyal az első tízbe oda kell érnünk, még becsukott szemmel is.

Tizenöt benne van

Lukács Raymond már állt a KBSC alkalmazásában, 2016 tavaszán kölcsönben futballozott a vegyészvárosban.

– Csak hatodikok lettünk, hat gólig jutottam – emlékezett vissza a támadó. – Bár azóta nem sok idő telt el, a barcikai foci nagyot lépett előre. Most nyáron a Kisvárdától jöttem újra, örülök, hogy itt vagyok, szeretném a lehető legjobban segíteni a Barcikát, minél több góllal, hiszen egy csatárt ez minősít. Mennyit tervezek erre az évadra? Úgy gondolom, 15 találat bennem van… Jó lenne, ha a klubnak és nekem is kijönne egy extra szezon, s ebben az esetben, ha mindenkinek megfelel, akár még magasabb szintre is léphetnék.

Lukács Raymond 5-ös szerelésben játszik, ami nem éppen kimondott csatármezszám, erre az alábbiakat mondta a barcikaiak labdarúgója.

– Annak idején megtetszett a csehek játéka, ugye 2004-ben az elődöntőig jutottak az Eb-n. Ezen a kontinensviadalon Milan Baros volt az egyik sztárjuk, aki gólkirály lett – és a kedvencem –, de kiemelkedőt nyújtott a Liverpoolban is, ahol ötös mezben focizott…

ÉM-MI

A tények

Lukács-gólok az idén

8. forduló

KBSC – Gyirmót FC 1-4 (0-2) – 1 gól

11. forduló

KBSC – Budaörs 4-0 (4-0) – 3 gól

12. forduló

Ceglédi VSE – KBSC 1-3 (1-1) – 2 gól

