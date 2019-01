KBSC: A vezetőedző szerint nincs kényelmesség és hátradőlés

A labdarúgó NB II hétvégi, tavaszi nyitókörében, a 22. fordulóban Kazincbarcikai SC – Duna Aszfalt Tiszakécske mérkőzést rendeznek vasárnap Putnokon, a Várady Béla sporttelepen. A másodosztályban elég hosszú volt az őszi szakasz, csupán tavaly december 16-án ért véget, és már jön is a folytatás.

A felkészülés kezdetekor mondtam, hogy kevés az idő a téli munkára, emiatt sok mindent máshogyan kell csinálni.” Gálhidi György

Rövidebb, intenzívebb

– A felkészülés kezdetekor is mondtam, hogy kevés idő van a téli munkára, s hogy emiatt sok mindent máshogyan kell csinálni, mint korábban – mondta lapunknak Gálhidi György, a KBSC vezetőedzője. – Rövidebb, intenzívebb lett a felkészülés, minden fázist le kellett rövidíteni, a lényeg az volt, hogy ne legyenek túlterhelve a játékosok. Én is kíváncsi vagyok arra, hogy mindez miként sikerült, de a visszajelzések mindenesetre jók.

Az edzők egy része nem tartja fontosnak az edzőmeccsek eredményeit, míg mások szerint lényegesek a sikerélmény miatt.

– Magam szintén nem igazán nézem, ezúttal az volt a koncepciónk, hogy viszonylag könnyebb ellenfelekkel találkozzunk – tette hozzá Gálhidi György. – Egyedül az utolsó találkozó volt nehezebb, ekkor a DVSC II-vel meccseltünk Debrecenben, ám itt is az volt a fontos, hogy mi mit nyújtunk. Az alacsonyabb osztályú csapatok ellen kötelező volt nyernünk, és a gólkülönbségünk is elég jó lett. Ebben csak annyi volt a hiányérzetem, hogy a kapusaink nem kapták meg a meccsterhelést, ugyanis nem igazán kellett közbeavatkozniuk, még a DVSC ellen sem. Ezt az edzéseken próbáltuk, próbálták pótolni – ami nyilván nem ugyanaz, mert nincs az a feszültség –, Botló Ádám kapuedzőnk, aki egyben a harmadik számú kapusunk is, színvonalas foglalkozásokat vezényelt a hálóőreinknek.

Minden előfordulhat

Az átigazolási piacon nem kellett nagyon aktívnak lennie a Barcikának, csak oda hoztak új embert, ahová kellett.

– Mindenképpen szükségünk volt egy védőre, valamint egy támadóra, és esetleg még jöhet egy támadó középpályás – jelezte Gálhidi György. – Ugyanis a felállt védelemmel szemben voltak problémák, szükség volt egy olyan játékosra, aki levesz ott egy embert, rendelkezik a megfelelő erővel és technikával. Azt ugyanakkor örömmel érzékelem, hogy a középpályásaink sokkal több veszélyt jelentenek, mint jelentettek az ősszel.

Bár a KBSC célja az, hogy a csapat az első tízben végezzen a bajnokság végén, azért nem árt, ha minél hamarabb elérik azt a pontmennyiséget, amellyel már biztosan nem kell hátrafelé tekingetni.

– Ehhez negyven pontnál többet kell szerezni, bízunk abban, hogy ezt jóval túlhaladjuk – reménykedett Gálhidi György, aki hozzátette: – Úgy látom, hogy mióta együtt dolgozunk, a csapat lépett előre mind fizikális, mind taktikai, mind technikai téren, fel vagyunk készülve a várható kihívásokra. Bízom benne, hogy jó kis komplett csapat leszünk, bár azt hallom, hogy már most azok vagyunk… De ahogyan mondani szokták: a futballban minden előfordulhat… Az biztos, hogy nagyon résen kell lenni, mert minden csapat jól akar szerepelni, ki ezért, ki azért, úgyhogy nincs kényelmesség, hátradőlés, kemény meccsek várnak ránk, mindegyik fordulóban. Nagy harc lesz majd a pozíciókért, úgy a feljutásért, mind a ki­esés elkerüléséért. Ősszel volt egy kiváló szakaszunk, sokáig veretlenek voltunk, nem lenne gond, ha újra tudnánk produkálni valami hasonlóat…

A szerdai állás szerint biztos, hogy lesz mérkőzés vasárnap, a gyepet a hét elején hómentesítették, igaz, kedden ismét esett egy kis „lepel”. Az időjárás-előrejelzés szerint melegedés lesz a hétvégén, így vélhetően mély, sáros pályán fognak megküzdeni a felek.

A KBSC kerete

Kapusok: Somodi Bence, Fila Károly.

Védők: Belényesi Csaba, Fótyik Dominik, Raul Palmes, Heil Valter, Mikló Roland, Virág Ákos (új).

Középpályások: Takács Péter, Toma György, Kiss Bence, Sergiu Oltean, Raul Krausz.

Támadók: Lukács Raymond, Olasz Dénes, Tony Kanalos, Tóth László, Gábor Lukács, Szabó Lukas, Sergiu Jurj (román, új).

Kölcsönben Putnokra mennek: Vajda Roland, Christian Chifu (román, új).

Távozott: Kovács Olivér (?).

