KBSC: A helyzetkihasználás lehet a kulcs

Kazincbarcikai SC – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő (Putnok, vasárnap, 17.30)

Koleszár György, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – Az elmúlt héten Tiszakécskén viszonylag jól játszott a csapat, de produkciónkból hiányzott egy gól, ezért nem született meg az első győzelmünk. A siker azért is nagyon fontos, különösen a pontvadászat elején, mert felszabadítja a gátlásokat, és mi is ezt várjuk. Most egy volt NB I-es csapat jön hozzánk, persze tudjuk, hogy keretében komoly változások történtek. Természetesen nyerni akarunk, hangsúlyozom: akarunk és nem szeretnék, a kettő között ugyanis jelentős a különbség. A hőn áhított 3 pont begyűjtéséhez „csupán” az kell, hogy kínálkozó lehetőségeinket végre használjuk ki.

A hazaiaknál sérült nincs, mindenki a szakvezető rendelkezésére áll.

A KBSC várható kezdőcsapata: Somodi – Lukács R., Heil, Belényesi, Fótyik – Kovács O. (Szabó), Kiss B. – Krausz, Toma (Oltean), Mikló – Olasz D. (Tóth).

ÉM

