Kazinczy Ferenc máig ható emlékezete

A nyelvújító emléke

– Történelmi emlékhelyet jelképező sztélét avatunk ma – mondta beszédében Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója. – Számos olyan esemény van, amely híressé tette Északkelet-Magyarországot. Ezek közé tartozik a reformáció, valamint a magyar nyelv megújulása. Kazinczy Ferenc neve örökre összeforrott Zemplénnel, hiszen a Sárospataki Református Kollégium diákja volt évekig, majd Széphalomban vált országosan ismert nyelv­újítóvá, de hatalmas gondot fordított a magyar irodalmi élet alakítására is, ezért neve szervesen egybeforrt a 19. századi magyarországi kultúrával.

Kegyhely

– Megtisztelő és megható mindig Széphalomba jönni – mondta köszöntőjében dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője. – Közel ötven évvel ezelőtt már kisdiákként is úgy éreztem, egy kegyhelyre, egy szent helyre jövök Széphalomba. Ez a hely volt a magyar nyelv újjászületésének helyszíne, ennek is köszönhető, hogy a nyelvünk megmaradt olyannak, mint ahogy ma is használjuk.

Széphalom Magyarország emlékhelyeinek sorába kell, hogy tartozzon, Kazinczy Ferenc pedig a legnagyobb magyarok közé. Talán kevesen tudják, de működése során tíz vármegyében csaknem 200 iskolát hozott létre. Életében szilárd pont volt a magyar nyelv iránti olthatatlan szeretet. Éppen ezért is zarándokhellyé kell tennünk Széphalmot, és mindenkivel meg kell ismertetnünk Kazinczy Ferenc örökségét.

Megvalósulhat az álom

– Talán kicsit ünneprontónak tűnhet azzal kezdeni, hogy azok közé tartoztam, akik megpróbálták ezt az eseményt időben egy kicsit eltolni – mondta avatóbeszédében Prőhle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. – Amikor megkerestek a sztélé felállításának ötletével, azt kértem, méltatlan körülmények közé ne állítsunk emlékoszlopot. Kazinczy Ferenc annyi más mellett saját birtokának szépítésével is foglalkozott. Az ő idejében már virágzott a kertépítés művészete.

Amíg birtokos társai Grand Tourok keretében Európa tájait járták, hogy onnan ötleteket merítsen, addig ő a Martinovics-per után Kufstein, Brünn és Munkács váraiban raboskodva írta le terveit. Bár ezek a tervek nem váltak valóra, mégis örülök, hogy itt vagyunk, hiszen ez a sztélé jogos elismerése az eddig elért eredményeknek. Most pedig már az esély is megvan arra, hogy a hely olyanná váljon, amilyennek Kazinczy Ferenc részben megálmodta, hiszen egy pályázati forrásnak köszönhetően az elkövetkező másfél évben meg fog újulni a Kazinczy Ferenc Emlékkert.

