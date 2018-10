Kazincbarcikáról jön: tűvel festett városkép

A Tűvel festett városképek és egyéb csodák című tárlatot Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere nyitja meg. A műsorban közreműködik: Bendzsák Erika fuvolaművész, zongorán kísér Pataki Gábor. Ezzel a tárlattal zárul a barcikai öltögetők országjáró vándorkiállításainak sora.

Amerre csak járnak

A Kazincbarcikai Gobelin Öltögetők Körének tagjai – Almási Dezsőné, Barta Józsefné, Gondos Imréné, Kissné Király Piroska, Lagzi Kovács Istvánné, Mariska Györgyné, Nagy Lajosné, Veres Tivadarné – előbb városuk nevezetes épületeit örökítették meg gobe­linképeiken, később, miután országjárásra indultak ezekkel a barcikai képekkel, ahová mentek, oda vitték magukkal a meghívó város jellegzetességeinek gobelinváltozatait is.

A mostani könyvtári kiállításon az öltögetve alkotók lakhelyének, valamint a vándorkiállításuk során felkeresett településeknek a képei mellett már helyet kapnak a miskolci képek is.

Kissné Király Piroskától, a szakkör vezetőjétől megtudtuk, a vándorkiállítás alapja az a 27 tűgobelin volt, melyeket – a kazincbarcikai önkormányzat pályázatának támogatásával – 2015-től készítettek a szakkör tagjai. A városképeket először 2016 őszén mutatták be a Kazincbarcikai Kisgalériában. Akkor határozták el, hogy vándorkiállítást szerveznek. Az első állomás – még 2016-ban – Tatabánya volt, a következő pedig – 2017-ben – Sárospatak.

Az idén jártak már Debrecenben, Budapesten, Kiskunhalason, Nyíregyházán és Gyöngyösön is. Eddig 10 helyszínről készítettek tűgobelineket. – Azt tervezzük, hogy 2019-re Kazincbarcika mellett Magyarország városai is kiszínesednek kezünk munkája nyomán – fogalmaz Kissné Király Piroska szakkörvezető. – Már készülnek a magyar várakról, kastélyokról, egyéb műemlékekről a gobelinalkotások. Úgy gondoljuk, ez a tevékenységünk túlmutat egy szakköri vállaláson. Az alkotás öröme mellett megismerjük hazánk városait, és a kiállításoknak köszönhetően máshová is elvisszük Kazincbarcika hírét és szépségeit.

FG

