Kazincbarcikán lépni kellett és nem volt más választás

„A cél továbbra is a bennmaradás kivívása” – hangsúlyozta lapunknak adott nyilatkozatában Gulyás Tibor, a KBSC FC Kft. ügyvezetője, akit azért kerestünk meg, mert szerdán közös megegyezéssel szerződést bontott a klub és Vitelki Zoltán edző. A klubirányító hangsúlyozta: az ambiciózus szakvezető tavaly nyáron nagy lendülettel látott munkához az NB II újoncánál, profi szemlélettel, és mindent megtett azért, hogy sikeres legyen a KBSC-vel. Az utóbbi időben azonban elmaradtak az eredmények, és a csapat lecsúszott a kiesőzóna közelébe.

Hiányzott a középpályás

– Nem haraggal váltunk el Zolitól, maximálisan elismerjük a csapatért, a barcikai futballért tett erőfeszítéseit – fogalmazott Gulyás Tibor. – Az induláskor azt a célt tűztük ki, hogy legyünk stabil középcsapat, az első tíz meccsünk a vártnál jobban is alakult, bár a győzelmek között, elismerjük, volt egy-két szerencsés is. A tendencia az MTK elleni, tiszaújvárosi vereséggel fordult meg, s ugyan a télen próbáltunk változtatni, erősíteni, sajnos tavasszal, eddig, nem jöttek a pontok, riválisokat sem tudtunk megverni. Ilyen helyzetben, amikor már csak 3 pont választ el bennünket a kieső pozíciótól, valamilyen módon fel kell rázni a társaságot, kimozdítani a csapatot a letargikus állapotból. Ezért született meg ez a döntés a váltásról.

Az ügyvezető azt is hozzátette: szerinte az eredménytelenségbe az is belejátszott, belejátszik, hogy tavaly október közepén súlyos sérülést szenvedett a gárda középpályása, Takács Péter, s nagyon hiányoztak az ő góljai, az elvégzett munkája.

– Sajnos, utána nem sikerült helyettest, hasonló vezéregyéniséget találni – említette még Gulyás Tibor.

Átmenetileg lehet

Szerdán az a Koleszár György vette át az együttes vezetését, aki múlt nyáron feljuttatta a KBSC-t a harmadosztályból az NB II-be, ám megfelelő papírok hiányában nem folytathatta munkáját a kispadon. A szakember azonban maradt Kazincbarcikán, mint utánpótlás szakmai igazgató.

– Van egy olyan szabály, hogy ameddig egy csapat megfelelő végzettséggel bíró szakembert keres, 60 napig, átmenetileg alkalmazhat olyan trénert is, akinek nincs meg az elvárt végzettsége – tudatta Gulyás Tibor. – Koleszár Györgynek A-licence van, pro helyett, de óriási tapasztalattal rendelkezik, és ismeri az itteni viszonyokat. A bajnokságból már csak 9 mérkőzés van hátra, ami azt jelenti, hogy az évadot vele, az ő irányításával fejezzük be. Hálásak vagyunk neki azért, hogy elvállalta a feladatot, bízunk abban, hogy a játékosok elfogadják, és a következő másfél hónapban az a KBSC lesz a pályán, amelyik a bajnokság elején. Mostantól csak egy célunk lehet: bennmaradni, és ennek érdekében a sereghajtó Sopront mindenképpen le kellene győzni vasárnap. Mindannyian tudjuk, hogy ez a játékosállomány jobb eredmények elérésére képes… Várjuk szurkolóinkat, immáron Putnokra, a Várady Béla Sportközpontba. Köszönjük a helyi önkormányzat, Tamás Barnabás polgármester támogatását, hogy a felújított stadiont használhatjuk.

ÉM-MI

Stadion: 2019 tavaszára

A KBSC hazai meccseit eddig Tiszaújvárosban rendezte meg, miután létesítménye nem felelt meg az NB II követelményeinek (ezért mennek Putnokra is, mert az ottani pálya már megfelel a másodosztályú kritériumoknak). Korábban írtunk arról, hogy Barcikán is lehet a közeljövőben stadion, és ehhez rendelkezésre állnak az anyagi források (TAO, állami támogatás). Gulyás Tibor ezzel kapcsolatban azt mondta, az első közbeszerzés a magas- és mélyépítési munkákra eredménytelen lett, amit most kiírtak újra. Reméli, a munkák rövidesen elindulnak és legkésőbb 2019 tavaszán birtokba veheti a csapat a lelátókkal, beléptetőrendszerrel, új pályatesttel és egyéb mással ellátott létesítményt.

