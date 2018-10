Kazincbarcikai KSE: közel ötszáz játékos

Egyre intenzívebb kézilabdás élet zajlik Kazincbarcikán, ahol a férfi és a női felnőttcsapatok mellett az utánpótlásra is komoly hangsúlyt fektetnek. Az építkezés már évek óta tart, a létesítményi és a tárgyi feltételek sokat javultak, ami magával hozta a szakmai előrelépést is. Ezt bizonyítja, hogy a férfiegyüttes az előző idényben bajnokságot nyert, de az osztályváltást a jelentős anyagi többletkiadás miatt végül nem vállalták.



Erősödő lányok

– Idén mindenki a címvédőt, vagyis minket szeretne elkapni – fogalmazott Ölschléger József, a KKSE elnöke. – Ráadásul az NB II alaposan megerősödött, jelenleg hat csapatot tarthatunk esélyesnek a feljutásra és a dobogós helyezések megszerzésére. Szerencsére mi is köztük vagyunk, de megjósolhatatlan a bajnokság végkimenetele. Tesszük a dolgunkat, jövő májusban meglátjuk, hogy ez mire lesz elegendő. Öt forduló után három győzelemmel és két vereséggel állunk, de az előttünk álló hónapok adnak választ ezekre a kérdésekre. Az Ózdi KC-val remek kapcsolatot ápolunk, most négy ózdi játékos erősíti a sorainkat, akik egyre inkább beilleszkednek a rendszerünkbe. Nagyon örülünk viszont annak, hogy a lányok is egyre eredményesebbek. Tavaly éppen bennmaradtunk az NB II-ben, most viszont a második helyen állunk. Sikerült Bőcsről erősítenünk, és néhányan az ifiből is helyet követeltek maguknak a felnőttek között. Nagy reményeket fűzünk a csapathoz, jó lenne az első ötben zárni. Ha a mostani formánkat állandósítani tudjuk, akkor ez az elvárás egyáltalán nem túlzó.

Tizenöt csapat

A Kazincbarcikai KSE-nél az utánpótlás is biztosítva látszik. A különböző korosztályokban nem kevesebb mint 15 csapatot versenyeztetnek hétről hétre, összesen 495 igazolt játékossal rendelkezik a klub.

– Szépen, fokozatosan alakulnak az utánpótláseredményeink is, bár az ő esetükben az a legfontosabb, hogy szeressenek sportolni, kézilabdázni – folytatta Ölschléger József. – Hosszú távon azonban ebből a létszámból a klub és a sportág is profitálni fog. Utánajártunk, hogy megyei szinten 16 egyesületnél összesen 71 csapat versenyez az MKSZ különböző sorozataiban, ebből 15-öt mi adunk. Magas szám, ami kemény munkát követel a klub vezetésétől, ugyanakkor rendkívül szép és hálás feladat. Nemcsak a városban, hanem a környező falvakban is tartjuk a kapcsolatot az iskolákkal, a jó együttműködés pedig az alapja a sikeres utánpótlás-tevékenységünknek. Szerencsére az önkormányzat is mindenben partner, Kovács László kapcsolattartóval sokszor egyeztetünk, és az önkormányzattal is több közös projektet vittünk végig. Bízom benne, hogy ez a jövőben is így marad, hogy a barcikai sportéletet és a kézilabdát tovább tudjuk fejleszteni.

