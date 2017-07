Kazincbarcikai KSE: Folyamatos az építkezés

Nem is olyan régen még az alapok lerakása volt a legfontosabb feladat Kazincbarcikán, most viszont már stabilan működő kézilabda-egyesületről beszélhetünk. A városban 1994-ben alakult meg az önálló egyesület, amelyet most már több mint két évtizede Ölschléger József irányít. Egészen az alapoktól kezdték a munkát, hiszen a kezdetekben csupán megyei férfi-, majd nem sokkal később serdülőcsapata működött a klubnak. Néhány évvel ezután azonban női vonalon is megkezdődött a munka.

Több általános iskolával alakítottunk ki együttműködést.” Ölschléger József

Fókuszban a fiatalok

Azóta viszont egészen más szelek fújnak, a TAO-s pályázatok bevezetése után új lehetőségek nyíltak meg a KKSE előtt is. Barcikán komoly figyelmet fordítanak a tehetséges fiatalok gondozására, az utánpótláscsapatok versenyeztetésére is.

– Több általános iskolával alakítottunk ki együttműködést, ami a mai napig fennáll, jól működik – tette hozzá Ölschléger József, a Kazincbarcikai KSE elnöke. – Az építkezés sok időt és energiát emésztett fel, de most már látszik az eredménye. Egyre több utánpótláscsapatot tudtunk benevezni a különféle korosztályos bajnokságokba, a célunk ezzel az volt, hogy minél több fiatal szeresse meg a kézilabdát. Úgy gondoljuk, hogy a mennyiségből lesz a minőség, mind fiú-, mind lányvonalon ebből a jövőben profitálhat az egyesület. Emellett arra is nagy gondot fordítottunk, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a megyei és az országos szövetséggel, valamint a környéken működő egyesületekkel. Külön ki kell emelnem az Ózdi Kézilabda Clubot, akikkel évekre visszamenőleg nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz.

Fiúk, lányok: NB II

Ami pedig a KKSE felnőttcsapatait illeti: a férfiak most már megszakítás nélkül, harmadik esztendeje szerepelnek az NB II-ben. A legutóbbi bajnokságot az Északkeleti csoport hatodik helyén zárták, valamivel jobb, mint ötvenszázalékos mérleggel. A hölgyek idén négypontos előnnyel, mindössze két verséggel nyerték meg a megyei bajnokságot, így a 2017/2018-as bajnokságban a klub mindkét felnőttgárdája a harmadik vonalban képviselheti a város színeit.

– Büszkeséggel tölt el, hogy nyolcévesektől felfelé, valamennyi korosztályban lesz csapata a KKSE-nek – folytatta Ölschléger József. – Nagy munka van ebben, amiért köszönettel tartozom a klubnál dolgozó edzőkollégáknak. Összesen tizenhat csapat indítását tervezzük, ami a napi munka és a versenyeztetés szempontjából is nagy kihívást jelent. Húsz évvel a megalakulásunk után eljutottunk oda, hogy komoly tényezővé váltunk a város és a környék sportéletében. A legfrissebb nyilvántartásunk szerint 416 igazolt sportolóval rendelkezünk, valamint 13 edző segíti a felkészülést. A trénerek továbbképzése is rendkívül fontos, ezért közösen dolgozunk Juhász Istvánnal, a B válogatott edzőjével. Emellett női vonalon Németh András korábbi szövetségi kapitánnyal, a Vác mesterével vettük fel a kapcsolatot, kezdeményeztük egy barcikai fiókcsapat létrehozását, ami mindkét fél számára előnyös lehet.

Ölschléger József hozzátette: a hosszú távú elképzelés a férfiaknál és a hölgyeknél is a magasabb osztályba kerülés, de az utánpótláscsapatoknál is a lehető legjobb eredményekre törekednek. Ehhez most már a személyi és a tárgyi feltételek is adottak Kazincbarcikán.

