„Érthetetlen döntés született a kazincbarcikai iskolaigazgatói kinevezésről”, olvasható a város honlapján. A részletekről annyi tudható meg, hogy a Pollack Mihály Általános Iskola intézményvezetői posztjára pályázatot írtak ki. Két jelölt nyújtotta be pályázatát: Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes, aki 13 éve igazgatója, 34 éve tanára az intézménynek, és 6 intézmény, közel 3 ezer gyerek, valamint 270 pedagógus munkáját irányította. Eddig. Mert az emberi erőforrások minisztere nem őt, hanem a másik pályázót, Kondorné Sztojka Ágnest kívánja kinevezni, aki az Aggteleki Általános Iskola igazgatója, Kazincbarcika képviselő-testületének tagja (Fidesz-KDNP). Pedig a nevelőtestület az eddigi igazgatót támogatta. Vezetői programjára a pedagógusok 70 százaléka szavazott, Kondorné Sztojka Ágnes programja 48,5 százalékot kapott. A magasabb vezetői megbízásról szóló alkalmazotti vélemény eredménye pedig 68,3–36,9 százalék az eddigi igazgató javára.

A miniszternek a tankerület tesz javaslatot az intézményvezető személyére.” Szűcs Tamás

Beletörődött

Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnest kérdeztük, mi a véleménye a kinevezésről.

– Én ebbe már beletörődtem, nincs mit tenni – fogalmazott. – A tankerületi igazgatótól kaptam egy levelet, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem az én pályázatomat támogatta. Az igazgatói megbízás határideje egyébként augusztus 16-a. Maradok az intézményben, mesterpedagógus vagyok, magyart fogok tanítani.

Hozzátette: született egy olyan cikk is, ami arról szól, hogy mivel a másik pályázó programját 48,5 százalék támogatta, az azt jelenti: a tantestület változást akar.

Az országban sok iskolában folynak a napokban vezetői kinevezések. Mindenütt nagy vihart kavar, amikor az a jelölt kapja meg a miniszteri bizalmat, akit a nevelőtestület nem vagy kevésbé támogat.

Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének regionális ügyvivője lapunknak jelezte: az igazgatói megbízásokkal kapcsolatos döntésekben sokkal nagyobb súllyal kellene szerepelnie a tantestület véleményének.

Nem lát esélyt

– A rendszerváltozás idején azt fogalmaztuk meg, hogy minél közelebb szülessen a döntés az érintettekhez. Úgy tűnik, ez most már távoli ködbe vész. Jóllehet, a korábbi rendszerben, amikor az önkormányzatok fenntartásában voltak az oktatási intézmények, akkor sem volt rájuk nézve kötelező a tantestület és a szülők véleményét figyelembe venni, de akkor leg­alább a helyi közösség négyévente, választáskor ennek megfelelően szavazhatott. Most azonban, az oktatással kapcsolatban erre semmilyen lehetőségük nincs. Az a konstrukció pedig, ami most működik, teljesen formálissá vált. Jó lenne azért, ha meghúznának egy határt. Például, hogy 30 százalék támogatottság alatt ne lehessen kinevezni iskolaigazgatót. Erre azonban semmi esély, abszolút utópia, hogy a mai rendszerben ez megváltozzon – fogalmazott Szűcs Tamás.

Elmondta azt is: a miniszternek a tankerület tesz javaslatot az intézményvezető személyére.

Ezért szerettük volna megkérdezni a Kazincbarcikai Tankerület igazgatóját, Székelyné Varga Mária Ágnest, hogy mi szól a két jelölt ellen, illetve mellette. Azt mondta, szabadságon van, ezért keressük a munkatársait. A munkatársai viszont azt közölték, hogy nem nyilatkozhatnak. A tankerülethez elküldtük kérdéseinket, várjuk a válaszokat.

Változást sürgetnek

A Nemzeti Pedagógus Kar sem ért egyet a „botrányos” igazgatóválasztásokkal.

– Jó lenne, ha az iskolaigazgatói pályázaton elutasított jelöltek nem egy egyszerű „nemet” kapnának, hanem egy rövid indoklást is, ezt a pedagóguskar kezdeményezte a döntéshozóknál – mondta az elmúlt időszak vitatott intézményvezetői kinevezései kapcsán Horváth Péter az egyik országos napilapnak.

Jelezte: évente hozzávetőleg 800 intézményvezetőt neveznek ki a közoktatásban, ehhez képest tíz alatti a vitatott esetek száma. – Ez nem sok, de bosszantó, hogy nem lehet tudni, mi miatt utasítják el a jelölteket – fogalmazott.

Az NPK egyébként már 2015-ben jelezte az akkori felelős államtitkárnak, hogy szükséges lenne a módosítás, ám lépések azóta sem történtek.

– Hegyi Erika –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA