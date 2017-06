Kazincbarcika és a térség jövője

Május 31-én lezárult a Kazincbarcikán és térségében a Svájci Hozzájárulási Program támogatásával megvalósuló „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” című projekt. Az ötéves program teljes költségvetése 1,78 Mrd Ft volt, amihez a partnerek átlagosan közel 22%-os önerővel járultak hozzá. A főcél az volt, hogy Kazincbarcika térségében a foglalkoztatás feltételei javuljanak, amelyhez háromféle részcél kapcsolódott: a vállalkozások működési környezetének infrastrukturális fejlesztése, a vállalkozások innovációs célú fejlődésének támogatása és a korábban nehéziparáról ismert térség imázsának javítása. A program keretében inkubációs központtá alakult a volt Központi Általános Iskola épülete, a Pályázati Alap 2013 és 2016 között négy pályázati körben, négy prioritás területen nyújtott vissza nem térítendő támogatást helyi vagy a térségbe betelepülő vállalkozások innovatív projektjeihez. A 102 millió forint magántőkét megmozgató 188 millió Ft támogatás révén elsődlegesen kisléptékű, átlagosan 9 millió Ft értékű projektek (36 db) valósultak meg, amelyek összesen 37 új munkahelyet teremtettek a térségben, kialakult és mára országosan is ismertté vált a színes város, vagyis a KOLORCITY szemléletformáló koncepció, melynek fő hírvivője az ország leghosszabb programsorozata, a Kolorfesztivál.

Alig zárult le a svájci projekt, újabb, közel négymilliárd forintnyi, túlnyomó részben európai uniós, önkormányzati és TAO forrásból megvalósítható térségi fejlesztési programcsomagot mutatott be a kazincbarcikai városvezetés, amely infrastrukturális, munkahelyteremtő és sportfejlesztéseket, illetve további intézményrekonstrukciókat tartalmaz.

A programcsomag részben nyertes pályázati eredményeket, részben újabb lehetőségeket vázol fel, melyek a jövőben nemcsak Kazincbarcika, hanem a térség több településének összefogása révén újabb kapukat nyithat meg.

Fiatalok belvárosa

Az Irinyi Tornacsarnok és az autóbusz-végállomás közötti elhanyagolt, alulhasznosított régi üzem-és nyomda épület, valamint környékének fejlesztése izgalmas színfoltja lehet a városnak, mely kulturális és sportesemények, kiállítások és vásárok helyszíneként funkcionálhat. Az előreláthatólag közel 800 ülőhellyel és többszáz fős állóhellyel rendelkező multifunkciós ifjúsági központ modern külseje és extrém kialakítása révén lehetőséget ad egy nagy méretű skate park kialakítására és egyéb közösségi sportesemények megvalósítására. A református egyház együttműködésével új, szemléletformáló, fiataloknak szóló rendezvények honosíthatók meg a városban, és a tradicionális programok is tovább ápolhatók a megújult létesítményben és a hozzá kapcsolódó modern, belvárosi környezetben. A városközpont rehabilitációjára igényelt 1.75 milliárd Forintos támogatás mellett a teljes beruházás megvalósítása érdekében az önkormányzatnak további források felkutatásán kell dolgoznia.



Volt üzem-és nyomdaépület jelenleg



Multifunkciós Ifjúsági Központ látványterve

Közösségi integráció, intézmények rekonstrukciója

A program keretében folytatódhat a szociális rehabilitáció a Hámán Kató úton egészen a Don Bosco iskoláig, mely a nyolc általános iskolával nem rendelkező lakosok képzettségi szintjének javítását, munkaerő-piaci kompetenciáinak erősítését, a lakosság életvitelének támogatását, mentális állapotának javítását célozza meg, mindemellett az alacsony jövedelmű családok, fiatalok számára tartalmas szabadidős elfoglaltságot kínál. Az integrációs projektben kiemelt szerepe lehet a Szalézi Rendnek, akik segíthetik az akcióterületen élő lakosság együttműködésének erősítését.

Fedett közösségi tér kialakítása, közösségi kert létrehozása, közlekedési beruházások (közútfejlesztés, járda korszerűsítés, parkolóhely kialakítás), a Május 1. úti Szolgáltatóházban lévő üres ingatlanok egy részének elbontása, a törmelékkel, illegális szeméttel terhelt területek felszámolása és a helyén zöldfelületi övezet kialakítása, közterület rendezés, parkosítás, az orvosi ügyelet melletti játszótér fejlesztése is a program része.

Emellett infrastrukturális beruházás valósulhat meg az ipari parkban, a Május 1. úti, Gépész úti orvosi rendelők és nevelési-oktatási intézmények újulhatnak meg. A Napsugár, Mesevár és Százszorszép Tagóvodák energetikai korszerűsítése, a Csokonai Úti Bölcsőde és a Május 1 úti orvosi rendelő teljeskörű felújítása várható.

A kulturális és civil szektor, valamint a turizmus fejlesztésére, új programcsomagokra több egymilliárd Forintos, kész tervekkel rendelkezik Kazincbarcika, melyben a Kolorcity és Kolorcountry koncepció kiemelt hangsúlyt kap.

Térségi kerékpárút-hálózat

A tervezett fejlesztések szerint több ponton bővül a kazincbarcikai kerékpárút-hálózat.

Új kerékpárút építésére kerül sor az Attila út, az Építők útja és a Tesco körforgalom között (700 m, külön kerékpár sáv), a Pollack Mihály úton az Egressy út és Mátyás király út között (500 m, járdák szélesítésével kialakított elválasztott gyalog- és kerékpárút), valamint a Tardonai úton a Május 1. úttól a Gábor Áron úti buszmegállóig (1681 m, egyes szakaszokon zöldsávban, más szakaszokon szervizúton vagy járdával közösen vezetett kétirányú kerékpárút kiépítésével).



Kazincbarcikai hálózat

Kék: 2017. meglévő útszakasz

Piros: 2020. tervezett új szakasz

A térség településeinek terveit is kihasználva, valamint további, források igénybevételével, az utak hálózatba építésével Sajószentpéter és a szlovák határ között egységes, megszakítás nélküli kerékpárút jöhet létre.

Profi labdarúgás, multifunkciós sportkomplexum

A fejlesztési csomagban kiemelt szerepet tölt be a Kazincbarcikai Sportközpont több szakaszos megújítása. A már megkezdett, többnyire TAO forrásból finanszírozott pályák építése tovább folytatódhat a közel jövőben, a meglévő center-, és műfüvespályák mellett újabb műfüves és élőfüves pályán edzhet majd 80 felnőtt játékos, és 1200 utánpótlás gyermek, összegyűjtve és közös összefogással, Kádár Zsolt szakmai igazgató által irányítva a térség tehetségeit Bánhorvátiból, Putnokról, a Sajóvölgye Focisuliból és az idén NBII-be feljutó KBSC-ből.

Mindemelett szakaszonként haladva a jelenlegi munkacsarnok épülete is felújításra kerülhet, új, NBII-es kritériumoknak megfelelő főépület jöhet létre klimatizált öltözőkkel, VIP lelátóval, játékos kijáróval, dopping-és orvosi szobával, a jelenlegi center pálya melletti lelátókon pedig 900 hazai és 200 vendég szurkoló nézheti egyidőben a labdarúgó mérkőzéseket.

A Magyar Atlétika Szövetség segítségével a következő ütemben megvalósulhat egy komplex atlétika pálya, esetlegesen egy új sportlétesítménnyel.

A Kazincbarcikai Ördögök Jégkorong Egyesület, a Kazincbarcika Kézilabda SE, a Kazincbarcikai Delfinek és amennyiben a röplabda is TAO források által támogatható sportággá válik, akkor a Vegyész Röplabda Clubbal való együttműködés révén az uszoda, valamint a jégpálya is új formában valósulhat meg, a Kazinczy Tornacsarnokban közel 400 fős lelátón szurkolhatnak majd a kézilabdásoknak a városlakók, és az Irinyi Tornacsarnok is megújulhat belülről.

A szakági szövetségek által nyújtott keretek szerint a lehetséges TAO források a beruházások maximum 70%-át fedezhetik, így az infrastrukturális fejlesztések költségének fennmaradó 30%-át más források segítségével szükséges finanszírozni, melyre az önkormányzat folyamatosan keresi a megoldást.

A tavalyi évi, a térségben egyedülálló módon, több mint 500 millió Forintos TAO feltöltést a Wanhua-Borsodchem Zrt. tudta biztosítani, mely a városi sportéletet kiszolgáló beruházásokat kimagaslóan tudta és tudja majd a jövőben is előre mozdítani.



Látványterv centerpálya és új főépület

A fejlesztési programcsomagban a központi konyha bővítése, elektromos töltőállomások kiépítése, felújításra váró épületek, mint például a Táncsics Mihály Művelődési Ház energetikai korszerűsítése és helyi foglalkoztatási együttműködés, valamint a Csónakázó-tó környékének megújulása is szerepel.

Riz Gábor megyei fejlesztési biztosként kiemelt figyelmet fordít minden olyan fejlesztésre, amely Borsod-Abaúj-Zemplénben történik.

– Különösen kedves az ember szívének, ha szűkebb pátriájának fejlesztésével kapcsolatban lát és hall olyan kiforrott terveket, amelyekkel Kazincbarcika esetében megismerkedtem. A város jól átgondolt fejlesztési koncepcióval rendelkezik, a projektek egymásra épülnek, kiegészítik egymást, és ami külön öröm, hogy a város nemcsak a közigazgatási határain belül gondolkodik, hanem azon túl is. Kazincbarcika a térség szellemi, oktatási és gazdasági központja, és örömömre szolgál látni ezt a csomagot, amelyből azt szűrtem le, hogy a város vezetése arra alapoz, hogy ezt a funkciót erősítse. Gratulálok Kazincbarcika vezetésének, mert, bár nem egy politikai családhoz tartozunk, de a tudás előtt, a kialakult jövőkép miatt meghajtom a fejemet! Gratulálok minden barcikainak, hiszen egy ilyen gazdag, tartalmas fejlesztési programmal rendelkező városban mindig jó élni. Jó átutazni is rajta, de még jobb megállni, hiszen rengeteg olyan dolog van itt, amit mindenkinek látnia kell – hangsúlyozta Riz Gábor.

Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője mind Szitka Péterrel, mind a választókerületéhez tartozó közel 80 település polgármesterével egyeztetett jövőbeli fejlesztési elképzeléseikről, a helyi anyagot azonban különösen erősnek találta.

– A fejlesztési program nagy részével én már találkoztam korábban, annak viszont külön örülök, hogy most már nem csupán tervekről beszéltünk, hiszen a projektek nagyjából felében már pozitív döntés is született. Bízom benne, hogy hasonlóan döntenek majd a többi pályázat esetében is – fűzte hozzá Demeter Zoltán, aki kiemelte: minden helyben megvalósult beruházás javítja majd nemcsak a kazincbarcikaiak, hanem a térségben élők életminőségét is. Hangsúlyozta, amennyiben elkészül a Kazincbarcikát Vadnával összekötő szakasz, Riz Gáborral együtt fog lobbizni azért, hogy a már Bánrévétől majd’ Dédestapolcsányig elkészült kerékpárúttal összeköthessék, így ugyanis – az országban szinte egyedülálló módon – Sajószentpétertől egészen az országhatárig el lehetne jutni kétkeréken.

Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere szerint ez a fejlesztési csomag Kazincbarcika jövőjét jelenti.

– Azt gondolom, hogy ezek a projektek az itt élők életminőségét, biztonságát, közérzetét és lehetőségeit nagyban javítják majd. Nagyon büszke vagyok Kazincbarcikára, és köszönöm szépen a munkát szakértőinknek és mindenkinek, aki ebben részt vett. Illetve köszönöm az országgyűlési képviselőknek is, hiszen azért, hogy ezek a projektek megvalósulhassanak, ők is lobbiztak és ezt teszik a jövőben is. Fontos, hogy a 26-os út fejlesztési prioritása továbbra is szem előtt legyen tartva, hiszen évek óta központi téma ez, melyre eddig nem született megoldás, így az országgyűlési képviselő urak segítségére ebben az ügyben is számítunk. Köszönet a Wanhua-Borsodchem Zrt-nek, aki a várossal minden erejét és lehetőségét kihasználva folyamatosan együtt lélegzik, a stratégiai megállapodás minden pontjában tartja magát az együttműködéshez – hangsúlyozta Szitka Péter.

