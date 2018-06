Kávézó az Avasi kilátóban: nyár végéig nyitva tart

Rák Mónika bérlőt azért kérdeztük, mert a korábbi hírek szerint május végéig volt szerződése az önkormányzattal, igaz, a városházán kérték, hogy az operafesztivál idején még tartson nyitva.

„Legutóbb ígéretet kaptam, hogy nyár végéig nyitva lehetünk”, mondta lapunknak a bérlő. Kérdeztük, mennyiben befolyásolja a nyitva tartást, a jelenleg is zajló operafesztivál, hiszen a kilátó két alkalommal is helyszíne lesz operaelő­adásoknak. A kilátó előtt már zajlanak a próbák, és már felállították a díszletet is, melynek maga az építmény is a része. A parkolót pedig lezárták.

„A rendezvényektől függetlenül nyitva vagyunk”, mondja, csak a pénteki és a szombat esti előadások idején lesznek zárva, jegyezte meg.

Az Avas kilátó, a környéke és a teljes történelmi Avas fejlesztésére pályázati forrást nyert a miskolci önkormányzat. Hogy pontosan mikor (és mi) épül, még nem tudni, kérdéseinket türelmet kérve hárítja rendszeresen a miskolci önkormányzat.

HM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA