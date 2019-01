Kávéház az újhelyi múzeumban

Egy generációváltás általában szemléletváltást is hoz magával. Nem azért, mert muszáj, hanem mert természetünkből fogva az eltérő generációk másként látják a világot. A szemléletváltás ilyenkor nem azt jelenti, hogy az feltétlenül jobb, mint az előző, hanem azt tükrözi, ilyen is lehet a minket körülvevő világ egy szelete.

Ezt tükrözi a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) Sátoraljaújhelyi Kazinczy Múzeuma is, amelynek néhány éve Ringer István a vezetője, aki régészként olyan jelentős projekteknek volt aktív részese, mint a sárospataki Rákóczi- vár ágyúöntő műhelyének feltárása vagy egy évtizede a Sátoraljaújhelyi vár kutatása.

Kettős jubileum

– Idén jubileumot ünneplünk – mondja Ringer István. – 1984. december 4-én nyílt meg a sátoraljaújhelyi Kazinczy Múzeum, így idén igyekszünk méltón megemlékezni erről az évfordulóról. Ennek keretében lesz egy sorozatunk 35 év 35 tárgy néven. Ráadásul idén 170 éve, hogy megszületett Dókus Gyula, a zempléni múzeumi élet jeles alakja.

„A vármegye tekintetes Törvényhatósági Bizottsága…azon határozatot hozta, hogy itt Sátoraljaújhelyen, a vármegye székhelyén életre kelti eszmémet, a Zemplén Vármegyei Múzeumot” – írta egykor Dókus Gyula.

Dókus Gyuláról a múzeum honlapjáról megtudhatjuk, a Zemplén Vármegye székhelyének számító Sátoraljaújhelyen már a 19. század utolsó harmadában felvetődött a múzeumalapítás gondolata, mely utóbb Dókus Gyula (1849-1928) tudós alispán munkálkodásának köszönhetően vált valósággá. Dókus a századfordulótól kezdve tudatosan gyűjtötte a régiségeket azzal a szándékkal, hogy megvethesse egy vármegyei múzeum gyűjteményének alapjait. A több évtizedig tartó, régészeti feltárásokat is magában foglaló gyűjtőmunka eredményeként felhalmozott gazdag anyagot 1928-as végrendeletében a vármegyére hagyta.

Kávéházi délutánok

A múltba révedés egyik sajátos formája a múzeumban nemrégiben létrehozott kávéház. Ennek egyik érdekessége, hogy a múzeumnak jelenleg otthont adó épületnek a sarkán az elmúlt század első évtizedében valóban működött egy kávéház.

– Mielőtt bárki félreértené, fontos megemlíteni, hogy ez nem vendéglátó egysége a múzeumnak, ahová bármikor be lehet térni egy kávéra és egy briósra – mondja a múzeum igazgatója. – Ez elsősorban egy kiállítási egység, egy látványelem, amely bizonyos alkalmakkor gasztronómiai funkcióval is bír. A kávéházak egykor a társasági életben játszottak jelentős szerepet, és ezt szeretnénk egy kicsit a mába visszacsempészni. Évi 20-25 előadást és filmvetítést tervezünk, amelynek alkalmával lehet majd kávét is fogyasztani a kávéházban, de ez csak ezekre az alkalmakra lesz érvényes. Tervezünk előadást például stílszerűen a Monarchia kávéházi kultúrájáról vagy filmvetítést a Tisza-gyilkosságról.

A meglévők menedzselése

Az újhelyi múzeum vezetője szerint nem cél, hogy minél több időszaki kiállítással csábítsák be a látogatókat.

– Idén nem tervezünk új kiállításokat, hanem a meglévő tárlatainkat igyekszünk minél jobban menedzselni – mondja Ringer István. – A rövidesen megnyíló régészeti kiállításunkkal együtt öt tárlatunk lesz, amely egyebek mellett igyekszik megmutatni Zemplén természeti értékeit, élővilágát, vagy Kazinczy Ferenc kapcsolatát a művészetekkel. Az alagsori térszerkezet felújítása után ott rendezzük majd be a Zempléni Látványtárat. Itt egyrészt azokat a tárgyakat mutatjuk be egy látványraktárban, amelyek a kiállítási gyűjteményeinkben nem szerepelnek, valamint ez a tér kiváló terep lehet a múzeumpedagógiai foglalkozásokra. Természetesen tovább folytatódik a vár feltárása és állagmegóvása, az onnan előkerülő leletek megmutatása. Idén az eddiginél is fokozottabb figyelmet kívánunk szentelni a közösségi médiában való jelenlétünkre, a közösségépítés folytatására.

Kategóriát lépni

– Négy éve folyamatosan emelkedik a látogatottságunk, ami egyrészt jó, de nem ez határoz meg igazán egy múzeumot. Számunkra a látogatók nem a statisztika miatt fontosak, hanem azért, hogy olyan kiállításokat tudjunk a hozzánk betérőknek megmutatni, amelyek miatt érdemes minket felkeresni. A közeljövőben szeretnénk kategóriát lépni és azt elérni, hogy turisztikai célpont legyünk – mondja Ringer István.

