“Katonaként be kell állni”

Vasárnap ért véget Belgrádban az idei U20-as vízilabda-világbajnokság, amelyen a magyar válogatott a 4. helyen végzett, miután a bronzmeccsen 12-11-es vereséget szenvedett Szerbiától. Az eseményen jelen volt az OB I-es PannErgy-MVLC három pólósa is: a nyáron igazolt Nagy Ádám, aztán két régebbi kerettag, Lukács Dorián, valamint Vadovics Viktor. Utóbbival beszélgettünk.

Csalódás vagy jó eredmény a negyedik hely?

Vadovics Viktor: Valamilyen szinten csalódás, mert több volt a csapatban, bár a minimumelvárást teljesítettük. Az mindig egy vízválasztó, hogy ha a négybe sikerül bekerülni, sokkal másabb az érzés, ha ez nem jön össze. A felkészülés során nem azért dolgoztunk, hogy negyedikek legyünk, nem így utaztunk Szerbiába, hiszen mindig az aranyérem megszerzése a cél, az csillog a legszebben. Volt is rá reális esélyünk, csak sajnos az elődöntőben kikaptunk a horvátoktól 6-4-re. A védekezésünk azon a mérkőzésen is jó volt, a kapuban Vogel Soma akkor is, de az egész vébé alatt emberfelettien védett. Fórban azonban bizonytalanok voltunk, tizenötből mindössze két előnyt értékesítettünk, és ez egy nagyon rossz statisztikai adat, ez nagyon bosszantott bennünket. Amióta hazajöttünk, pihenek, csak augusztus 28-án kell jelentkeznem edzésre a klubnál, dr. Sike József vezetőedzőnél. Közben azért megcsinálom a jogosítványt, a jövő héten lesz a vizsga, és még talán belefér pár nap nyaralás Horvátországban.

Az, hogy hárman voltak ugyanabból a klubból, segített, számított?

Vadovics Viktor: Hogyne. De nem Miskolcon találkoztunk először, hiszen Nagy Ádámmal voltunk társak az ÚVSE-ben, Doriánnal pedig az MVLC-hez való igazolás előtt már játszottunk a korosztályos válogatottban. Persze, szoktunk beszélgetni egymással, Ádámnak például elmondtuk, hogy milyen Miskolcon, de sok időt erre nem tudtunk szakítani, mert lefoglalt bennünket a vb-felkészülés, aztán maga a világbajnokság. Egyébként Pécsről és a Vasasból is hárman voltak az U20-as keretben.

Egy szezont már lehúzott az MVLC-ben, rövidesen jön a második. Ez miben lesz, lehet más, másabb?

Vadovics Viktor: Egy éve gyakorlatilag az egész csapat kicserélődött, többek között én is akkor igazoltam a PannErgyhez. Szóval nem volt annyira nehéz a helyzet, más lett volna, ha, mondjuk, csak én vagyok az egyedüli új ember. Most ennél kisebb mértékű volt a változás, az előző bajnokságban szerepelt csapat gerince ugyanis együtt marad, s hozzánk jött pár játékos. Tehát a környezetet már megszoktam, és azzal is tisztában vagyok, hogy mit kér és mit vár el tőlünk, tőlem Józsi bácsi.

Éppen ő szokta emlegetni, hogy szeretné, ha 2020-ban Tokióban már ott lenne az olimpiai keretben…

Vadovics Viktor: Nagyon köszönöm neki, ha így gondolja. Egyébként annyira, évekkel nem szoktam előre futni, helyette inkább arra figyelek, hogy mik a napi feladatok, s hogy azokat a lehető legmagasabb szinten elvégezzem. Az ilyen kerettagsággal úgy vagyok, hogy ha jól játszom, akkor be fognak hívni, ha nem, akkor pedig nem. A feladat viszonylag egyszerű: azt kell csinálni, amit az edző mond, katonaként be kell állni a sorba. Örök igazság, hogy aki teljesít, az majd elnyeri a jutalmát… Az edzők sem maguk ellen dolgoznak, mindenki a legjobb keretet szeretné összerakni… Nem gondolom azt, hogy ha mégsem sikerül Tokió, akkor bármi is el-, kárba veszne… Szeretek vízilabdázni, és úgy neveltek, hogy ha csinálom, akkor szeressem, élvezzem. Ez pedig nem függ össze a válogatottsággal.

Az MVLC, a miskolci vízilabda történelme során először, az ősszel elindul a nemzetközi kupasorozatban. Miután a klub a második fordulóban szeretne rendező lenni, a feladat máris fel van azzal adva, hogy az első körből tovább kell jutni…

Vadovics Viktor: Nekem egyelőre nincs ilyen irányú élményem, ezért nagyon örülök, hogy kivívtuk magunknak ez a jogot a tavalyi 5. hellyel. A jó külföldi csapatok, játékosok más színt hoznak, más stílust, kicsivel másabb a játék, úgyhogy szerintem ezt jó megtapasztalni. Kíváncsi vagyok rá, hogy mit tudunk majd az Európa Kupában kihozni, mindannyian várjuk a kezdést. Biztos, hogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy a lehető legtovább jussunk, ha pedig lesz lehetőség arra, hogy itthon is bizonyítsunk, akkor azt kettőzött erővel fogjuk tenni.

Mire lehet jó a csapat a következő bajnokságban? Az ötödik helyet is nehéz lesz megvédeni, vagy bravúrral akár a négy nagy közé is be lehet férkőzni?

Vadovics Viktor: Már tavaly is volt egy-két olyan meccsünk, amelyeken megszorongattunk csapatot az úgynevezett top 4-ből. A következő évadban ugyancsak ez lesz a szándékunk, egyikőjük ellen sem fogunk úgy hozzáállni, hogy itt vannak a gatyák, bedobjuk a medencébe, és „… a tiétek a három pont…”. Azért egy Szolnok, egy Eger, egy Ferencváros, egy OSC, ha reálisan nézzük, akkor előttünk jár, de úgy érzem, hogy a köztünk és köztük lévő különbség évről évre csökken. A kérdésre válaszolva: ha megvédjük az ötödik pozíciónkat, már boldog leszek, amennyiben ettől több jön össze, az az „extra” kategóriába fog tartozni.

– Molnár István –

Névjegy

Vadovics Viktor

Született: 1998. 06. 24.

Születési hely: Budapest

Posztja: szélső lövő

Klubjai: KSI (2005–2007), ÚVSE (2007–2016), PannErgy-MVLC (2016–)

Legnagyobb eredményei: ifjúsági világbajnok (2014, Isztambul), ifjúsági vb 3. hely (2016, Podgorica), ifjúsági országos bajnok (2015, ÚVSE).

