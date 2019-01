Katócska erőt merített az erőtlenségből is

A hitépítői tevékenységét, a közösségért végzett munkáját elismerő díjat tavaly év végén, az adventi koncerten ünnepélyes keretek között Füzesséri József, a település polgármestere adta át.

Újjáépítették Isten házát

Az Abaújba érkező Csomós Jánosnak, feleségének és családjának nagy feladatot adott az Úr Isten háza akkoriban lepusztult, életveszélyes állapotban volt, 1992-ben húsvét előtt hatóságilag be is zárták. A Szikszói Református Templomért Alapítvány, az emberfeletti munka és a közösség összefogásának eredményeként újjáépült a szakrális hely, mely ma is otthona a helyi hitéletnek. Ebben a munkában Csomós János mellett nemcsak az Úr állt, hanem szeretett felesége, Katócska is.

2003-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt Csomós János. Árván maradt Katócska, a gyerekek és a közösség is. Az asszony visszaemlékezése szerint ebben az időben sokat imádkozott és a Szentírásban leírtak vezényelték „Az én erőm erőtlenség által végeztetik el„ vallotta a gyász idején is, és valóban sokan mellé álltak, hittek benne, és támogatták őt. A helyi Református Egyház Csomós Jánosné tiszteletes asszony vezetésével azóta is fejlődik. Már gyerekkórus is gazdagítja a közösséget. A különböző beruházásoknak és az adakozó híveknek köszönhetően folyamatosan szépül a templom és környezete.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA