Kastélysziget körök és Vitézlő 14. alkalommal

Tavaly nagy lendülettel fogott bele versenyek szervezésébe a nem sokkal korábban alakult Edelényi Futók Egyesülete. Két teljesen új versenyt szerveztek a megyei naptárba, mindkettő nagyon jól sikerült, és nagy tömegeket mozgatott meg, nem csoda, hogy idén is megismétlik őket. Így áprilisban újra lesz kastélysziget körök verseny, míg júniusban a Császta Trail is újra várja majd azokat a kalandos kedvű futókat, akik a Császta-hegyen szeretnének versenyezni, vagy csak egyszerűen mozogni egyet. De visszatérve a kastélykörökre, a megmérettetés idén a II. VIZAMO Edelényi Kastélysziget Körök nevet viseli, ami jelzi, az első verseny olyan jól „sült el”, hogy a másodiknak már névadó támogatója is van. Az időpontja április 20-a, szombat, tehát be lehet vésni a versenynaptárba, az elsődleges információk már elérhetőek az egyesület honlapján. Jól bejáratott rendezvény már a Szendrői Természetjáró Szakosztály eseménye, hiszen 14. alkalommal kerül sor a Vitézlő Teljesítménytúrára idén. Ennek a pontos időpontja április 12-e és 14-e között, tehát pont egy héttel a kastély­körök előtt.

ÉM-HI

