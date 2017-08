Kassa: középkori csodák

Kassa – Miskolctól alig 90 kilométerre – Szlovákia második legnagyobb városa, az egykori Abaúj-Torna vármegye székhelye, ma a róla elnevezett kerület és járás központja. Népessége 2011-ben 240 688 fő volt, ebből 6382 magyar. Csak viszonyításként: Trianon előtt, 1919-ben 46 820 lakosából 17 991 volt magyar… város legnagyobb és szívünkhöz közel álló műemléke az Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére szentelt Szent Erzsébet-dóm.

A leírások szerint a dóm helyén már a 13. században állt egy templom, amely 1378-ban leégett. Ezután fogtak hozzá a dóm építéséhez, de csak 1520-ban fejezték be véglegesen a nagy méretű háromhajós csarnok-templomot. 1556-ban tűz pusztította, később többször is javították, végül 1877 és 1896 között Steindl Imre tervei szerint építették újjá.

Kilátás a városra

A dóm altemplomában temették el Rákóczi Ferenc 1906-ban Rodostóból hazahozott hamvait. Márványkoporsóját nemzeti színű szalagos koszorúk sokasága borítja. Belépődíj ellenében akár kiváló magyar nyelvű idegenvezetéssel is meg lehet tekinteni. A dóm tornya is látogatható, ahonnan kiváló a kilátás a városra.

Fotó: JLI © Fotó: JLI

Kassa történelmi belvárosának központja a hosszúkás alakú, impozáns Fő tér és utca, közepén a monumentális gótikus székesegyházzal. Itt van a legtöbb látnivaló, ahol már-már minden épületben egy étterem, kávéház vagy söröző „székel”. A Fő tér és a környező utcák nagy része sétálóövezet, és eltévedni sem lehet, hiszen a vasútállomásról nyílegyenes utca vezet a belvárosba a dómig. A Szent Erzsébet-székesegyház szomszédságában található az Orbán-torony, majd nem messze az Állami Színház.

Szélesebb és szellősebb

Itt jegyezzük meg – ami persze azonnal feltűnik a borsodi megyeszékhelyet ismerőknek –, hogy a belváros szélesebb és szellősebb, mint a miskolci, és onnan (mármint Kassáról) évekkel ezelőtt kivezették a villamosforgalmat. A kerékpárosok – van belőlük – is a szépen kijelölt helyen tekerhetnek.

Fotó: JLI © Fotó: JLI

Érdemes elmélázni az épületeken olvasható nevezetes lakók nevein, sok más mellett Bocskai István, Batsányi János, Kazinczy Ferenc emléktábláit is láthatjuk. De a főtértől messze meglelhetjük Márai Sándor szülőházát is. Aki a hajdani Csehszlovákia idején is járt a kelet-szlovákiai városban, tudhatja, hogy a főtér északi részén egy Prior áruház állt, ez mára Tesco lett. Délen a Hotel Slovanból Hilton lett, és odébb a modern Aupark bevásárlóközpont „feszül”.

– ÉM-JLI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA