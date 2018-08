Kárpát-medencei tájakra kalauzolnak el kövesdi képek

Nem először láthatók művei szülővárosában, hiszen testvérével közösen már 2007-ben bemutatkozott, 2012 után pedig ez a második önálló tárlata Mező­kövesden. Megköszönte a városnak, hogy lehetőséget adott a tárlatra. Örülne, ha egyszer Budapesten is lenne rá lehetősége, hiszen a fő­város egyik középiskolájában tanít.

Fontos, hogy én legyek ott, átérezzem a tájat, a hangulatot. Tóth Eszter

Kedvenc

– Kiskorom óta rajzolok, édesanyám hatására kezdtem el, s megjött a kedvem hozzá. Óvodás, kisiskolás koromban az én munkáimat is elküldte belföldi, külföldi pályázatokra, általános iskolától kezdve pedig egyik kedvencem volt a péntek délutáni rajzszakkör, később a művészeti iskola. Felnőttként folyton besegítettem a gyerekrajztáborban nyaranta, másfajta élmény a kicsikkel körülvéve alkotni a természetben, ők is élvezik ezt. A türelmük is hasonló, ha szép tájban alkotnak, más mint az iskolapadban. Felnőttként ugyanúgy kedvelt hobbim maradt a rajzolás – idézte föl élményeit Tóth Eszter, aki egy budapesti közép­iskolában tanít angolt és médiát.

Szülővárosában most 43 képe látható, ezek zöme porpasztellkép, de található köztük olajfestmény és akvarell is. Minden kép Kárpát-medencei tájat ábrázol. A legtöbbet túrák, kirándulások ihlették, hiszen szeret túrázni a hegyekben, a Pilisben, a Bükkben, a Bakonyban, vagy a Budai-hegységben, de kedveli a Tisza-tó vadregényes részeit is.

Leginkább a tájképek

– Sok rajz plein airnek indul, kiülök a tópartra, folyópartra, olyankor a kompozíciót elképzelem, s elkezdem. Előfordul, hogy már nincs idő befejezni, vagy a körülmények nem engedik, akkor sok fotót is készítek róla. Fontos, hogy én legyek ott, átérezzem a tájat, a hangulatot, mert a valós élmény adja meg az inspirációt – ismertette a festmények készítésének történetét az alkotó. Elárulta, próbálkozott egész emberi alakos rajzokkal, portrékkal, városi utcarészletekkel is, de leginkább a tájképek terén tud kibontakozni.

A nyár hátra lévő részében szeretne többet a természetben lenni, a vizek mellett, erdőben időt tölteni, mert ezek a helyek jól fel tudják tölteni az embert.

ÉM-TB

