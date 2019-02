Karnevál Velencében

Magyarországról is sokakat vonz a hagyományos velencei karnevál – vállalják akár azt is, hogy két éjszakát a buszon töltsenek, csakhogy megmerítkezhessenek a hamisítatlan hangulatban.

Március 5-ig tart

A számukra is hír, hogy mint azt képriportunkban is láthatják: elkezdődött az idei velencei karnevál, amely két hétig tart, és március 5-én ér majd véget.

A feljegyzések szerint a karnevál kezdetén az emberek csónakra, bárkára, tutajokra szállnak, és kihajóznak a lagúnákba, a tengerre. A vízen étkeznek, szórakoznak, és megvárják a hajnalt: a hagyomány szerint, aki ilyenkor az Adria vizével vet keresztet magára, egész évre mentesül a betegségektől.

A világ minden tájáról érkező turisták ezreit vonzó karneváli nyitány kétnapos parádéján mintegy 130 gondolán vonultak fel a jelmezesek. Az idei vízi parádé a Hold tematikája köré szerveződött, emléket állítva annak, hogy 50 éve lépett először ember az égitestre.

A turisták maguk is maszk­kal takarják az arcukat, s talán tudják, talán nem: ősi hagyomány részesei lesznek. A velencei karnevál kezdete a 11. századig nyúlik vissza. Tudni kell, hogy Dél-Európában a farsang az év egyik legnagyobb ünnepe volt, kivételes időszak, amikor viszonylag büntetlenül, nyíltan is ki lehetett mondani dolgokat. Hatalmas színjátékhoz volt hasonló, ahol az utcák alkották a színteret, a városlakók voltak a színészek s egyben a nézők is – olvasható róla.

ÉM

