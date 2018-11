Karddal zárta le a vitát az ózdi férfi

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását annak a férfinak, akivel szemben emberölés bűntettének kísérlete miatt indult büntetőeljárás. Az eset még november 10-én kora hajnalban történt, amikor a gyanú szerint a 29 esztendős gyanúsított belekötött a Dobó István úton sétáló sértettbe és annak két társába.

Dr. Jogg Zsolt a megyei főügyészség helyettes szóvivője elmondta, a megyei rendőr-főkapitányság emberölés kísérlete miatt nyomoz.

– Az eddig megállapított tényállás szeriont, a sértett november 9-én három társával szórakozott Ózdon, majd kora hajnalban hangoskodtak az utcán. Az egyik portáról rájuk szólt a gyanúsított, s szóváltás alakult ki. A férfi kijött, megütötte a sértettet, dulakodni kezdtek és a földre kerültek. Miután a sértett egyik társa szétválasztotta a feleket, a gyanúsított visszament. A társaság továbbindult, ám azt vették észre, hogy a gyanúsított, kezében egy egyméteres karddal, vagy bozótvágó késsel, 3-4 társával üldözi őket, kiabálnak utánuk. A sértett menekülés közben megbotlott, elesett, a gyanúsított utolérve őt többször tarkón, fejen ütötte az eszközzel. Ezzel 12 centis vágott sérülést okozott a tarkóján, s a sértett koponyacsontja is levált. Ezután a gyanúsított egyik társa felszólította őket, hagyják abba a cselekményt. A gyanúsított részben ténybelileg beismerte tettét – mondta dr. Jogg Zsolt.

Hozzátette, az ügyészség L. Richárd letartóztatására tett indítványt, tekintettel a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, hiszen a tett 5-15 év fegyházzal büntethető. Az ügyészség és a bíróság szerint fennáll a tanúk befolyásolásának, megfélemlítésének lehetősége is, az elkövetés – egyelőre nem fellelt – eszközének elrejtése, megsemmisítése. A bűnismétlés veszélye nyomós ok, hiszen a férfi november 9-én térhetett haza, miután életveszélyt okozó testi sértés miatt korábban letartóztatták.

Az az eset egyébként még májusban történt. A gyanúsított egy udvarba ment be, ahol dohányt kért egy kiskorútól, s akkor sem hagyta el a portát, amikor az ott lakó férfi távozásra szólította föl. Később csatlakozott hozzá egy másik ott lakó is, vita alakult ki. A gyanúsított egy kést vett elő, az első férfit combon, majd kétszer felsőtesten szúrta, a másikat hasba szúrta. L. Richárd csak akkor hagyta el a helyszínt, amikor mások is érkeztek, egy nő pedig féltéglát dobott felé.

A mostani bírósági végzés nem jogerős, a bíróság döntésével szemben a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.

ÉM-TB

