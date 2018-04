Karbantartás és képzés: ismét Tátrák a pályán Miskolcon

A régi típusú járművekből csak hétköznap, és mindössze egy-egy példány teljesít majd szolgálatot. Erre azért van szükség, mert most érkezett el a Škodák kétszázezer kilométeres „nagy” szervizelésének ideje.

– A karbantartás alatt a villamosok a remízben vannak, ekkor zajlanak le azok a kötelezően előírt nagy karbantartási tevékenységek, amelyek a szerelvények jó állapotának fenntartásához szükségesek – mondta el érdeklődésünkre Pásztor Imre, a miskolci önkormányzat vállalati és projektkommunikációs vezetője.

A korábbi villamosok üzembeállításának egyébként van egy másik oka is, nevezetesen, hogy néhány villamosvezetőnek szükségessé vált az úgynevezett ismeretfelújító képzése is. Ennek része, hogy meghatározott számú órát kell vezetniük Tátrán is ahhoz, hogy megmaradjon a típusvizsgájuk. Így tehát az MVK most összeköti a „kellemest a hasznossal”, aminek köszönhetően a karbantartás és a képzés alatt újra találkozhatunk a sárga-kék villamossal.

Jeggyel, bérlettel

Mivel a cég oldalának kommentelői és olvasóink is kíváncsiak voltak, mikor nosztalgiázhatunk ezen a típuson, megkérdeztük. Az MVK képviselője úgy reagált: konkrét menetrend nincsen, de hétköznap, csúcsidőszakban, még két hétig lehet a régi Tátrával utazni, természetesen ugyanúgy jeggyel, bérlettel, utazásra jogosító egyéb okmányokkal.

ÉM-TÁ

