Karácsonykor támadt rá áldozatára – letartóztatásban a miskolci emberölés gyanúsítottja

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi és a sértett már ismerték egymást, sőt a gyanúsítottnak kulcsa is volt a sértett társasházához, amit korábban egy ismerőse tulajdonított el, de az valahogyan hozzá került.

2018. december 26-án a reggeli órákban a gyanúsított – mivel nem volt pénze és helyzetét kilátástalannak találta – a sértett társasházi lakásához ment. Tudta, hogy a sértett a lakásban egyedül él. A kapun és a társasházi bejáraton a kulccsal jutott be, míg a lakásba a sértett engedte be. Ezután a konyhába mentek és beszélgetni kezdtek. Ezt követően a gyanúsított a nála levő sporttáskájából elővett egy kb. 10 cm pengehosszúságú kést, és azzal a sértettet testszerte, közel 40 alkalommal megszúrta, illetve megvágta. A földön fekvő, vérző sértettet egy pléddel letakarta, majd a lakásban kutatva 120.000.- forint készpénzt vett magához. Ezt követően a férfi a sporttáskájában lévő váltóruhát vette fel, a lakásból távozott, majd a ruháját egy benzinkút hulladékgyűjtőjébe dobta. A sértettre a rokona talált rá.

Mivel bűnösségének megállapítása esetén 10 – 20 évig terjedő, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható, a büntetés mértékére figyelemmel nem zárható ki, hogy a gyanúsított a hatóságok elől megszökne vagy elrejtőzne, ezért szabadságának korlátozása indokolt. Megalapozottan feltehető az is, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén tárgyi bizonyítékokat tüntetne el. A büntetett előéletű – többszörös visszaeső – gyanúsított életvitelére, valamint arra figyelemmel, hogy munkahellyel nem rendelkezik, tartani lehet attól is, hogy újabb bűncselekményt követne el.

A végzés végleges, azt a gyanúsított és védője és az ügyész is tudomásul vette.

ÉM

