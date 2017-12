Karácsonykor mentenek, éjfélig műtenek, ha kell

Nem unatkozott Lehoczky Krisztián és felesége Alexandra karácsonykor, bőven volt menteni való madár a négy napos hétvégén.

Sok sérült

– Valóban mozgalmas volt az ünnep, de ez tavaly, tavalyelőtt sem volt másképp – meséli Lehoczky Krisztián kérdésünkre. Egy kis denevért egy pocsolyában találtak elázva, kihűlve, ő két társával együtt Mályiban telel Krisztiánék felügyelete alatt, és tavasszal engedik őket szabadon. Egy egerészölyvet Kistokajban, az autópálya mellett elütve, csonttá fagyva találtak, egy hattyú pedig Tiszalúcról érkezett, ahol a betelefonáló szerint láthatóan segítséget kért tőlük – ő röpképtelen, de egyelőre nem derült ki pontosan miért, vélhetően légvezetéknek ütközött.

A Mályi Madármentő Állomáson évről évre nő a feladat. Bár véleményük szerint a sérült madarak száma nem nő, de többen figyelnek oda a környezetükre és tudnak a madármentők működéséről. 2014-ben 222, 2015-ben 406, 2016-ban 650, 2017-ben 880 felett van eddig az ellátott egyedek száma.

Tavasszal érkeznek a fiókák, komplett fészekaljak kerülnek be, viszont kevesebb a sérült madár, őszre pedig jönnek a nagy madarak sérülései, a gázolások, áramütések, lelövés, vagy ragadozó kapja el őket.

– Tavasszal anyagi nehézségbe kerültünk, addig saját forrásainkból, kisebb adományokból gazdálkodtunk. Nem jártunk nyaralni, nem vettünk semmi komolyat magunknak, de tudtunk működni. Tavasszal viszont 60-70 kismadár volt bent nálunk, és nem volt őket miből etetni. Ekkor segítséget kértünk, és kaptunk is, amivel kihúztuk az év végéig, most pedig – a működésünk során először – már adó egy százalékot is kaptunk – magyarázza Krisztián.

A nyáron nem dolgozott, szabadságra ment, mert folyamatosan etetni kellett a kismadarakat, tehát az év minden része mozgalmas számukra, de ennek ellenére is imádják csinálni.

Vendégek szilveszterre

A karácsony alatt bekerült állatok mellett van bőven lakója a madármentő állomásnak Mályiban: szintén elgázolt ölyv és macskabagoly, denevérek, három sündisznó, agyvelő gyulladásos kis bagoly, egy szemsérült füles kuvik, Szegedről gyógykezelésre érkezett balkáni gerle, egy vadállat által megtámadott kacagó gerle, három, már régebb óta itt élő ragadozómadár, akik nem visszaengedhetőek a szabadba és egy családtaggá lett gerle. A két ölyvet combnyaktöréssel és egy fiatal vetési varjút a két helyen törött szárnyával a Hortobágyi Madárkórházban műtött meg szerda este, éjfélig tartó beavatkozással dr. Déri János.

