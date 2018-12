Karácsonykor a halétel az egyik kedvencünk – Szentestére halat

Az élő busát 800, amúrt 1200, kárászt 900, míg folyami harcsát 2990 forintért vehetünk, az előkészített változatukért – akárcsak a ponty esetén – mélyebben a pénztárcába kell nyúlni. A Búza téri halszak­üzlet üzletvezetőjének az a tapasztalata, hogy a vásárlók többsége az előkészített halakat jobban kedveli. Káposzta Zsolt úgy fogalmazott, bár nagyon sok határozott vásárlójuk van, akik pontosan tudják, milyen halfélét szeretnének venni, sokan fordulnak hozzájuk segítségért.

„Az előkészítéssel, pucolással kapcsolatban is kérdeznek, sőt, sokan még az elkészítéshez, sütéshez, főzéshez is tanácsot kérnek. Mindig szívesen adunk tippeket, de figyelmeztetjük is a vásárlót, hogy ahány ház, annyi szokás, mindenki más receptre esküszik” – mondta.

Éppen riportunk készítése előtt érkezett friss halszállítmány a Búza téri üzletbe, melyet valósággal megrohamoztak a vásárlók, akiknek többsége már a karácsonyi menühöz vásárolta az alapanyagot.

A halászlé nem hiányozhat

Kiss Zoltánné a halászléhez vett ponty, busa és folyami harcsa szeleteket, mint mondta, náluk ez elmaradhatatlan az ünnepi asztalról szenteste. Szabó Sándorné is halászléhez vásárolt, ő viszont csak pontyot, igaz, abból jóval többet.

– A család nagyon szereti, így közkívánatra minden évben elkészítem ilyenkor, ez lesz a menü idén is – hangsúlyozta.

Lakatos Istvánné viszont a holnapi ebédhez vett egy kis pontyot, mert megkívánta a rántott halat.

Hagyománya van

A karácsonyi halevés szokása valamennyi európai keresztény országban elterjedt. Ennek egyik magyarázata, hogy amikor Jézus az apostolokat az emberek halászaivá tette, a hal egyúttal a megtért és megkeresztelt ember szimbóluma is lett. A karácsonyi halevés magyarázata viszont a néphagyományban is megtalálható. A gyorsmozgású hal az új esztendőben hasonló haladásra serkenti az ünnepi asztalt körülülő családot, és a halpikkelyek bőséget ígérnek a ház népének a következő esztendőre.

Tajthy Ákos

