Karácsonyi klippel indítja szólókarrierjét a fiatal énekes

Több hangszeren játszik, többféle stílusban megmutatta már magát és még többen tervezi, három évnyi zenekari lét után pedig szólókarrierrel próbálkozik a hernádszentandrási Üveges Máté. Bár mindene a zene és jelenleg központi szerepet tölt be az életben, mégis két lábbal áll a földön, és tanulmányaira is koncentrál, hiszen olyan hivatást választott magának, amelyet szeret és érdekli.

Hangszerek sorban

Máté már első osztályosan elkezdett furulyázni tanulni, mivel nagyon érdekelte a zene, és ezt a hangszert tudta a legkönnyebben kezelni hét­évesen.

– Nyolc évig tartottam ki a hangszer mellett, gyakorlatilag végigkísérte az általános iskolás éveimet. Hetedikben országos első, nyolcadikban második helyezést sikerült vele elérnem – meséli. Bár a furulya sem tűnt el az életéből, de az általános után újabb hangszer következett, és elkezdett tanárhoz járni, hogy megtanulhasson zongorázni. Olyan jól ment, hogy ezzel a hangszerrel is megnyílt előtte a versenyzés lehetősége, de ezt már nem szerette volna. Helyette következett egy újabb hangszer.

– A családban mindenki tud gitáron játszani, ezért azt gondoltam, hogy én sem szeretnék kilógni a sorból. Előbb édesapámtól, majd a testvéremtől tanultam, azt követően pedig magamat képeztem tovább sok gyakorlással.

Aztán éppen a gitár segítette hozzá, hogy egy induló zenekar tagja lehessen. A gimnáziumi szalagavatóra ugyanis szeretett volna betanulni egy dalt, amihez Paulin Ferenc segítségét kérte. A közös gyakorlás után kérdezte meg a tanár, volna-e kedve a karácsonyi ünnepségen zongorázni, karácsony után pedig egy induló formációban ajánlott szerepet, amire örömmel bólintott rá.

Zenekari évek

Így indult a zenészkarrier az Arany Acoustic zenekarral, amellyel akusztikus feldolgozásokat állítottak színpadra, és amelyben Máté és Paulin Ferenc mellett Szilágyi Natasa és Kinga, illetve Kótai Erika szerepelt. Több fellépést és koncertet sikerült megélniük, de a fiatalok zenei elképzelése kicsit más volt, így négyen új zenekart alapítottak Come With Me néven. Az új formációval már nem csak feldolgozásokat, hanem saját dalokat is játszottak, így a dalszerzés is nagyobb szerepet kapott Máté életében. Közben érkezett egy új szerelem, a musical. A Padlásban a rádiós szerepét játszhatta el, majd következett az Abaújszántón bemutatott Sose halunk meg, amelyben Koltai Róberttel állhatott egy színpadra.

– A Come With Me-vel egy album rögzítésére és klipkészítésre is lehetőségünk nyílt, de akkora én már eldöntöttem, szólóban szeretném folytatni, hogy olyan irányba tudjak a zenével menni, amit szeretnék. Sok zenei stílus is érdekel és szeretném magam kipróbálni bennük, illetve a dalszerzésben is egy saját magamra szabott vonalat szeretnék erősíteni – mondja.

Az első szólóban készült dalból klip is készült, amely december 24-én, 18 órától debütál a videómegosztó portálon.

– Ezzel a klippel szeretnék a barátaimnak, a családomnak és mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánni. A kisfilm ennek megfelelően karácsonyi hangulatot áraszt.

Közben egy dalt ír éppen a tehetséges gönci énekesnőnek, Kocsis Klaudiának, és készült egy rapstílusú dal is, amelyet Firmánszky Györkkel énekelnek majd fel, ehhez is szeretne klipet készíteni. Jövő karácsonyra pedig már szeretne egy teljes albumot megjelentetni saját dalokkal, de közreműködő segítőkkel.

– Növénytermesztő mérnöknek tanulok, és szeretnék is vele dolgozni, mert érdekel. De a zene több számomra, mint hobbi, afféle második hivatás – teszi hozzá.

