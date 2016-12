Otthon lenni karácsonykor – Álmok a kórházból

Nem minden gyereknek adatik meg, hogy az idei karácsonyt otthon, békességben töltse, mert számukra egyelőre az a legfontosabb, hogy minél hamarabb meggyógyuljanak, és elfejtsék a hosszú, kórházi hónapokat. Vajon milyen ünnepük lesz azoknak a gyerekeknek, akiknek olvasóink is sokat segítettek az elmúlt hetekben, hónapokban? Dominik, a sályi, nyolcéves kisfiú húsvétkor szenvedett olyan súlyos égési sérüléseket, hogy az orvosok hónapokig küzdöttek az életéért. Ma már minden remény megvan arra, hogy meggyógyuljon, bár folyamatos műtétek várnak rá, mert a heges bőre miatt nem tudja megfelelően mozgatni a végtagjait.

Ez lesz az első ünnep, amikor Niki, a gyerekek édesanyja nem lesz velünk.” Korcz Sándorné

Meleg és vacsora

– Dominiknek hétfőn műtötték a hónalját, de már jól van – árulta el lapunknak Suha Judit, a kisfiú édesanyja. – Valószínűleg egy napra hazaengedi a kezelőorvosa. Nagyon szeretném, ha az az egy nap december 24-e lenne, hogy legalább szenteste együtt legyünk: Dominik, a 3 testvére és én – reménykedik az édesanya.

Elújságolja azt is, hogy nemrég kereste egy kedves hölgy, aki sok mindenben segített nekik. Adományából tudtak egy kályhát venni a házukba, de élelmiszerre is jutott. Így az idei karácsony nemcsak azért lesz számukra nagyon szép, mert Dominik otthon lesz, hanem azért is, mert meleg és vacsora várja a kis beteget. Nagyobb ajándékokra nem futja majd, de kisebbekkel azért meglepi Judit gyermekeit.

Megtudjuk tőle, hogy bár korábban azt tervezte, hogy fürdőszobát alakít ki a rossz állapotban lévő házukban (ez az egyik feltétele, hogy Dominik hazamehessen), de úgy tűnik, ez nagyon nagy és bonyolult munka lenne. Inkább vásárolna egy fürdőszobával rendelkező házat. Ehhez fel tudná használni azt a pénzt, amit Dominik kapott adományba, a mostani házukat eladnák, és nyárig tovább gyűjtögetnének (még 600 ezer forintot), mert abban reménykedik, hogy nyáron már végleg hazajöhet a kisfia a kórházból.

Régi karácsonyok

Margaritáról nemrég írtunk. Ő az a 10 éves kislány, akinek lábszárszarkómája miatt amputálni kellet a bal lábát, a legutóbbi kemoterápiától pedig rosszul lett, így azt abba kellett hagyni. Most másfajta kemóval próbálják megakadályozni az orvosok, hogy szervezetében kiújuljon a daganat.

– Épp most ért véget az 5 napos kezelés – mondta édesanyja, Buncsák Irén, aki folyamatosan bent van a kislánnyal a kórházban. – Azt még nem tudom, hogy hazamehetünk-e karácsonykor – teszi hozzá.

A haza nekik azt a bérlakást jelenti, amit a miskolci önkormányzat jóvoltából kaptak. Igaz, a bútorzata egy kicsit még hiányos, de Irénke nem akar panaszkodni. Azt mondja, így is annyi mindenben segítettek neki a jószívű emberek, hogy sokszor azon gondolkodik, hogyan tudja majd ezt meghálálni nekik.

A régi karácsonyok nem voltak ilyen gondterhesek, jegyzi meg. Békességben és szeretetben teltek. Volt karácsonyfájuk, alatta ajándékok. Meglátogatták a rokonokat és barátokat, vagy ők jöttek hozzájuk. Az idén azonban, ha haza is mehetnek néhány napra, nem biztos, hogy Irénke meg tud mindent szervezni az ünnepre. Ha bármit kívánhatna, meg nem történté tenné ezt az egész rémálmot, ami velük történt.

Telefonon Margaritával is tudtunk beszélni. Bágyadt hangon mondta: „most ment le a kemó, de elég jól vagyok. Csak egy kicsit voltam rosszul”.

– Jó lenne karácsonykor otthon lenni, és jó lenne, ha a karácsonyunk olyan lenne, mint régen. Tavaly nagyon örültem, mert egy karkötőfonó készletet kaptam. Az én kívánságom az, hogy meggyó­gyuljak, minél hamarabb hazamehessek és járhassak iskolába – árulta el a kislány.

Csak folynak a könnyeim

Ebben az évben többször írtunk Korcz Sándorné Emeséről is, arról a miskolci nagymamáról, aki egyedül neveli unokáit, mivel a lánya februárban meghalt. Előrelépés az életükben, hogy cikkünk nyomán Emesének sikerült munkát találnia a Boschban, méghozzá olyan időbeosztásban, hogy a gyerekeket tudja vinni és hozni az óvodából, bölcsődéből. A karácsonyuk békés és szeretetteljes lesz, de ugyanakkor szomorú is, hisz ez lesz az első ünnep, amikor Niki, a gyerekek édesanyja nem lesz velük.

– Ahogy készülődünk a karácsonyra, ő jut folyton az eszembe, és olyankor csak hullanak a könnyeim – mondja a nagymama.

