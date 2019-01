Karácsonyfa szépségverseny az Északkal a Borsod-Online-on – Íme, a legszebb fa

Arra biztattuk olvasóinkat, ha van kedvük, nevezzenek be a versenybe, amelyben a legszebb karácsonyfát keressük.

Nyolcvanhárom nevezés

Feltétel volt, hogy saját kezűleg díszített fákról készült képeket lehetett feltölteni, hogy az önmagáért beszélő látvány szavazásra ösztönözze a játékban voksolva részt venni kívánó olvasóinkat. Az döntött ugyanis, hogy a megadott határidőig nevezett fák (az ezeket ábrázoló képek) közül melyik kapja majd a legtöbb szavazatot.

A versenyre 83-an küldték be a család szépen feldíszített ünnepi fenyőjéről készült fotóját. A szavazás csütörtök délben lezárult, és ahogyan megígértük, most meg is írjuk, ki győzött. Karácsonyfa-szépségversenyünk nyertes fotóját Gulyás Roland küldte. A győztes jutalma: 10 ezer forint értékű vacsorautalvány a Molnár Csárda felajánlásával. Nyereményjátékot hirdettünk a regisztráló szavazók között is: az 5 ezer forint értékű könyvutalvány, a Géniusz könyváruház felajánlását Kerekes Anita kapja.

A nyeremény átvételének részleteiről e-mailban értesítjük a győzteseket.

ÉM

