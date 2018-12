Karácsony – Növekvő forgalomra számítanak az áruházak

A MediaMarkt a forgalom kétszámjegyű növekedésére számít decemberben a tavalyi hasonló időszakhoz képest – közölte az elektronikai cikkeket forgalmazó áruházlánc az MTI megkeresésére.

A vállalat jelezte: november közepétől indul a szezon, bronz vasárnaptól megugrik a forgalom, majd az ezüst vasárnaptól kezdődik a csúcs. Az utolsó hét a legerősebb, akkor érkeznek a legtöbben az áruházakba. Mivel idén az aranyvasárnap közvetlenül december 24-e előttre esik, így a bronz és ezüst hétvégéken nagyobb forgalomra számítanak az előző évekhez képest. A forgalom egy átlagos hónapinak a háromszorosa is lehet, egy átlagos év közbeni hétköznapnak pedig akár a nyolcszorosát is elérheti ilyenkor.

Slágertermékek idén is a nagyképernyős, nagyfelbontású televíziók, okostévék, hangprojektorok, de keresettek a mobiltelefonok, illetve a különböző háztartási gépek is. A forgalom növekedése ezeknél a termékeknél is kétszámjegyű, ezen belül a televízióknál a nagy nyári világversenyek, különösen a futballesemények alatti forgalomnövekedést is meghaladó az értékesítés.

Az ünnepi időszakban az online vásárlások is kétszámjegyű növekedést mutatnak évről évre – közölte a MediaMarkt.

A Praktikernél az ünnep előtti időszakban 10-15 százalékos forgalomnövekedésre számítanak az előző év azonos időszakához képest – közölte a vállalat az MTI-vel. A barkácsláncnál nem a téli hónapok a legforgalmasabbak, ugyanakkor a tavaly karácsonyinál határozottan nagyobb növekedést várnak az idén, egyebek mellett azért, mert ebben az évben új arculatot, bővített választékot, sokkal több dekorációs design elemet tartalmaz a kínálatuk.

Decemberben a szezonális termékek, a műfenyők, karácsonyfatalpak, kültéri és beltéri karácsonyi izzók forgalma 20 százalékkal is megnőhet a tavalyi azonos időszakhoz képest. Jelentősen nő ilyenkor a világítás, a klasszikus lámpák, csillárok, falikarok, hosszabbító kábelek, kapcsolók forgalma is. Sokan vesznek ilyenkor barkácsszerszámokat, fúrógépeket, praktikus háztartási termékeket és bútort, emellett a kályhák, illetve a fürdőszoba felszerelések a legkelendőbbek – közölték.

A legnagyobb vásárlói rohamot az ezüst- és aranyvasárnapi hétvégéken várja a Praktiker, az adventi időszak általában 10-15 százalékkal forgalmasabb az év többi hétvégéjéhez képest.

Az Ikea forgalma decemberben általában másfélszerese az év többi hónapjában tapasztaltnak. A vállalat teljes éves forgalmának 10,6 százalékát bonyolítja az év utolsó hónapjában. Az ünnepi időszakban az általános, napi 8-9 ezres eladásszám akár napi 12-14 ezerre is nőhet. Az adventi hétvégék a legkiemeltebbek, ilyenkor nagyobb létszámmal várják a vásárlókat – tájékoztatta a lakberendezési áruházlánc az MTI-t.

A vállalat tapasztalatai szerint minden termékcsoport iránt nagyobb az érdeklődés az ünnepi időszakban, a legkelendőbbek a konyhai és nappali kiegészítők, textíliák, dekorációk.

Közölték: az augusztus végével zárult 2018-as pénzügyi évben is kétszámjegyű éves bevétel növekedésre számítanak, ami valószínűleg meghaladja a 20 százalékot; az előző pénzügyi évet 14 százalékos növekedéssel zárták. A 2018-as pénzügyi évben 6,6 millió látogató járt az Ikea hazai áruházaiban, míg az előző pénzügyi évben 5,5 millió, és 3,7 millió vásárlót szolgáltak ki az előző évi 3,1 millió után. A teljes eladás 5 százalékát online bonyolították a 2018-as pénzügyi évben.

A dm Magyarország szintén a forgalom kétszámjegyű növekedésére számít decemberben az előző év azonos időszakához képest.

A drogérialánc tájékoztatása szerint tavaly a novemberhez képest a december 33 százalékkal magasabb forgalmat hozott. A korábbi években ez az arány még magasabb volt, négy éve 50 százalékkal volt nagyobb a decemberi forgalom a novemberinél. A számokból látszik, hogy most már a többi hónapban is többet költenek a vásárlók kozmetikai termékekre, nem csak decemberben vásárolnak ezekből nagyobb mennyiségben. A decemberi a vállalat éves forgalmának 10 százalékát teszi ki.

A drogérialánc teljes kínálatának forgalma kétszámjegyű növekedést mutat az ünnepi időszakban, de átlag felett fogynak a parfümök, a szépségápolási termékek, a karácsonyi csomagok, valamint a férfi arcápolási termékek, az elektromos fogkefék és a bio élelmiszerek.

A legnagyobb vásárlói rohamot az utolsó héten, különösen a karácsony előtti utolsó napokban várják. A dm szerint sokan az utolsó pillanatra hagyják a vásárlást. Egyre többen rendelnek online, már a novemberi számokon is látszik, hogy sokan az interneten vásárolnak a sorban állás helyett.

A Rossmann tapasztalatai szerint a decemberi forgalom 40 százalékkal is magasabb lehet egy átlagos hónap forgalmánál.

A drogérialánc az MTI megkeresésére arról számolt be, hogy a legnagyobb kereslet a karácsonyi csomagok iránt van, de legalább 40 százalékkal több fogy a férfi és női illatokból, a dekorkozmetikai termékekből, az arcápolókból, a kisméretű elektronikai termékekből, a fürdőszerekből, a játékokból és az ünnephez kapcsolódó termékekből.

A legtöbb vásárló egyértelműen az ünnepet közvetlenül megelőző héten látogat a Rossmann üzleteibe, de a karácsony előtti három hét összességében rendkívül erős, mintegy 40 százalékkal több vásárló van ezekben a hetekben egy átlagos héthez viszonyítva – tájékoztatott a drogérialánc.

-MTI-

