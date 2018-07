Kányási Veronika az Aluinvent-DVTK játékosa

Kányási Veronika az 1999-es korosztály egyik legnagyobb tehetsége. Szorgalmára és elhivatottságára jellemző, hogy nem egy A csoportos klub utánpótlás-nevelő műhelyéből, hanem a Szolnoki Sportiskolából jutott oda, hogy a felnőttek között, a legmagasabb szinten is lehet számolni vele a kiegyensúlyozott teljesítménye miatt.

Hasonlóan Medgyessy Dórához, Veronika is komoly sikereket ért el a következő nyári olimpia programjába kerülő 3×3 szakágban, hiszen korosztályában világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnok is volt.

Jelenleg az Aluinvent DVTK vezetőedzője, Cziczás László által irányított U20-as válogatottal készül a július 7-én kezdődő női U20-as A divíziós kosárlabda Európa-bajnokságra, amelyet júliusban rendeznek Sopronban.

– A DVTK egy remek klub, a szurkolótábor is fantasztikus, számomra nagyon szimpatikus volt a légkör korábban is, amikor vendégként pályára léptem Miskolcon, ezért nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy megkerestek – nyilatkozta Kányási Veronika. – A fejlődésem szempontjából ez egy olyan lehetőség, amit nem szalaszthattam el. Biztos vagyok benne, hogy a jövő évi csapat minden mérkőzésen a végsőkig fog küzdeni. Várom már a közös munkát Diósgyőrben, viszont szombaton kezdődik az U20-as Európa-bajnokság Sopronban, amire a – jelenleg már – diósgyőri vezetőedzőm, Cziczás László irányításával készülünk, ezért pillanatnyilag ez a legfontosabb. Ennek a korosztálynak még nem nagyon sikerült bejutni a legjobb négy közé, idén ezt a célt tűztük ki magunk elé. Nagyon nehéz lesz, hiszen több meghatározó játékosunk is sérült, de nagyon hajtós csapatunk lesz, ami elsősorban a védekezésre koncentrál majd és remélem, hogy végre sikerül legalább elődöntőt játszanunk.

– Kányási Veronika alázatos, nagy munkabírású tehetség, akire bátran rá lehet bízni kulcsjátékosok őrzését – tette hozzá Völgyi Péter, az Aluinvent DVTK sportszakmai igazgatója. – Extra védőmunkája mellett támadásban is egyre sokoldalúbb és hasznosabb. Ha töretlen marad a fejlődése, akkor sok kellemes pillanatot fog szerezni a szurkolóinknak.

Forrás: dvtk.eu

Névjegy: Kányási Veronika

Születési idő: 1999. május 27.

Születési hely: Szolnok

Magasság: 178 cm

Poszt: irányító

Sikerei

Magyar U20-as válogatott

3×3 U18-as Európa-bajnoki ezüstérem (2016)

3×3 U18-as Európa-bajnok (2015)

3×3 U18-as világbajnoki bronzérmes (2015)

Pályafutása

2018/2019 Aluinvent DVTK

2017/2018 Ceglédi EKK

2016/2017 Ceglédi EKK

2014/2015 Szolnoki MÁV SE

2013/2014 Szolnoki MÁV SE

