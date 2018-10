Kányádi Sándor verseit illusztrálta a golopi alkotó

Rendhagyó képkiállítás nyílt Golopon: a faluban a Címertár tárlatvezetőjeként dolgozó Kóra Judit mint illusztrátor is megmutatta magát. A tárlaton Kányádi Sándor gyerek-, illetve felnőttverseihez készített illusztrációk láthatóak. A képek mellett elolvasható a hozzájuk kapcsolódó vers is, tisztelegve az idén elhunyt költő előtt, aki jövőre töltötte volna be a 90. életévét.

A kiállítást Kiss Lajos, Golop polgármestere nyitotta meg, majd a megzenésített versek megszólalása után megtekinthették a vendégek a képeket és elolvashatták a verseket.

Az alkotó elmondta, a képeket szívvel-lélekkel készítette, a magyar címer ritmusában. Mint ahogy a lélek színe a fehér, a szívé pedig a vörös.

A kiállítás október végéig tekinthető meg a Golopi Művelődési Házban.

ÉM

