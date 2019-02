Kanada keleti és középső vidékeit megbénította a hóvihar

Az észak-amerikai ország keleti partvidékén Torontótól Montrealig repülőjáratok százait törölték, iskolák tucatjai maradtak zárva, kanadai lapjelentések szerint Torontóban, Halifaxban, Montréalban, Ottawában, Monctonban valamennyi oktatási intézmény – beleértve az egyetemeket is – zárva tart. Torontóban a könyvtárak és a sportlétesítmények is zárva tartanak.

Az Atlanti-vidéket 35-40 centiméteres hótakaró borítja, óránkénti 80-90 kilométeres szél süvít, Torontóban és környékén például csaknem teljesen leállt a forgalom. A The Globe and Mail című kanadai lap információi szerint a viharzóna elérte az ország középső és nyugati vidékeit is, Saskatchewan és Alberta tartományokban szintén szakadatlanul hullik a hó.

Az ország nyugati vidékein szélsőségesen hideg van: mínusz 40-45 Celsius-fokot mérnek. Vancouvert és környékét szintén mintegy 20 centiméteres hó borítja, hétfő óta több ezer otthon van áram nélkül.

A meteorológusok előrejelzései szerint a cudar tél egész héten kitart, sőt még sűrűbb hóesés várható.

