Kamuból iratkoznak be táncra, hogy megússzák a tesiórát

Áldatlan állapotok uralkodnak gyermekem iskolájában amiatt, hogy minden osztálynak mindennap van testnevelésórája, jelezte lapunknak egyik olvasónk. Az iskola csak egy tornateremmel rendelkezik, ami nyilván nem elég. Az egyik nap például testnevelés címén az egész osztály felsétált az Avasra 8. és 9. órában. Ezt a két órát azzal is ki lehet váltani, ha a diákok elmennek a hétvégén szervezett iskolai kirándulásra. Sok gyerek azonban ki akar bújni a mindennapos testnevelés alól, ezért beiratkozik táncra vagy sportra az igazolás miatt, mert az kivált két tesiórát. Viszont néhány hét múlva otthagyják a különórákat. Ezért az iskolák és az egyesületek is beszigorítottak. Utóbbiak csak egy hónap múlva adnak igazolást, előbbiekben pedig mindenkinek részt kell vennie a testnevelésórákon szeptember végéig.

A folyosón

Mi az egyik miskolci iskolában érdeklődtünk, ahol az igazgató lapunknak elmondta: nekik is csak egy tornatermük van, ami nagyon kevés, hiszen több mint 20 osztállyal működnek. Amíg jó idő van, addig az udvar is hasznosítható mozgás céljára, a tornateremben pedig egyszerre két osztály is elfér. De mindez nem elég. Az osztályok olyan helyeken is tornáznak, ami „közel sem felel meg a szabványoknak”, például a folyosó vagy az aula, de ez még hagyján, jegyzi meg az igazgató. Kénytelenek voltak egy pincehelyiséget is bevonni a testnevelés céljára. Hozzátette: azt nem tudja ellenőrizni, hogy aki beiratkozott valamilyen sport­egyesületbe, jár-e, de a diákok csak akkor tudnak elmenni test­ne­ve­­lésről, ha az épp az utolsó órájuk. – A min­den­napos testnevelés bevezetése helyes, de nem mindegy, hogy az mivel és milyen körülmények között telik – jegyezte meg az igazgató.

Csak az igazolásért

Az ELTE Best Dance Company művészeti vezetője, L. Tóth Evelin arról számolt be lapunknak, hogy pár éve náluk is érezhető: több középiskolás csak kamuból iratkozik be hozzájuk. Sőt, olyan jelentkezőjük is volt, aki egyenesen megmondta, nem akar táncórákra járni, csak az igazolás kellene neki a tesiórák miatt. – Jövőre változtatni szeretnék ezen a téren. Kiadom ugyan az igazolásokat a diákoknak, de elkérem az igazgató és a testnevelő telefonszámát, hogy értesíteni tudjam őket, ha a diákjuk nem jár rendszeresen órákra – jelezte a táncegyüttes művészeti vezetője.

Hozzátette: ő egyébként arra biztatja gyerekeket és a fiatalokat, hogy minél többet mozogjanak. Még a heti öt testnevelés mellett is nyugodtan sportolhatnak vagy táncolhatnak, mert az a tapasztalat, hogy a gyerekek izomzata rendkívül gyenge – jelezte a művészeti vezető.

Hegyi Erika

Ahol egy terem sincs

A kistelepüléseken is problémát okoznak a testnevelésórák. Nemrég írtunk arról, hogy idén megszűnt az oktatás az erdőhorváti iskolában, a diákok most Tolcsván tanulnak. Viszont testnevelésórára visszajárnak Erdőhorvátiba, mert ott van tornaterem.

Több szülő pedig azt panaszolta lapunknak, hogy torna­terem híján a gyerekeknek az iskola körül, az utcán kell futniuk.

Az adatok szerint egyébként megyénkben 15 olyan iskola működik, amelynek nincs tornaterme.

