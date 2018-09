Kamionba zsúfolt sertések miatt ítélték el a két férfit

A két férfi egy szlovákiai településen vásárolta a malacokat és azokat Magyarországon keresztül Romániába akarták vinni két kisteher-gépkocsival úgy, hogy egyikbe 59 db-ot, másikba 83 darabot zsúfoltak. Ebben akadályozta meg őket egy hatósági ellenőrzés Cigándon.

A vádlottak előzetesen a két autó rakterét átalakították, hogy minél több állat beférjen, vertikálisan kettéosztották és az így kiképzett felső szintre is állatokat zsúfoltak be. A sertésekről a szükséges okmányokkal sem rendelkeztek. Az így bezsúfolt állatok megfelelő szellőzését nem biztosították, ivóvízzel sem voltak ellátva, így a hosszú utaztatás akár pusztulásukat is okozhatta volna.

A büntetlen előéletű vádlottak a bűncselekmény elkövetését beismerték, így a bíróság tárgyalás mellőzésével szabott ki büntetést.

ÉM

