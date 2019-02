Kameruniak érkeztek a DVTK-hoz

A labdarúgó NB I 21. fordulójában szombaton 17.00-tól a Diósgyőri stadionban DVTK – Budapest Honvéd mérkőzést rendeznek: a kieső helyen álló együttes dobogós ellenfelet fogad. A két csapat között 11 pont van a tabellán, és ez alapján picit visszásnak tűnik, hogy a DVTK hét bajnoki óta veretlen, a fővárosi együttes pedig éppen a múlt hét végén zárta le hat meccses nyeretlenségi szériáját.

Új játékosok

A diósgyőri drukkerek nem csak az elmúlt fordulók eredményei miatt tekinthetnek bizakodással a jövő, a Honvéd elleni meccs felé, hanem azért is, mert az átigazolási piacon ezen a héten beindult a DVTK. Előbb azt a Prosser Dánielt szerezték meg az évad végéig kölcsönbe, a Puskás AFC-tól, aki két éve a nevelő klubjától, a Honvédtól igazolt el, és legutóbb – szintén kölcsönben – a román első osztályban szereplő sepsiszentgyörgyi együttes keretének tagja volt. A 24 éves támadón kívül az átigazolási időszak utolsó napján, csütörtökön két kameruni labdarúgót is szerződtettek piros-fehérek. Az egyikük Ismaila Ousman, 21 éves középpályás, 177 centi magas. A másik játékos Yannick Ndzoumou, aki belső védő, 22 esztendős és 189 centire nőtt. Mindkét labdarúgó szerepelt hazája U20-as válogatottjában, mindketten a kameruni élvonalban játszottak eddig, és a DVTK egyaránt az AS Fortuna de Yaoundé gárdájától szerezte meg őket, végleg. A DVTK részéről arra nem kaptunk választ, hogy milyen időtartamra szerződtették őket, lapunk más forrásból úgy értesült, hogy 2022 nyaráig írtak alá.

Velük ellentétben, a múlt héten és ezen a héten is DVTK-nál edzésre jelentkezett szlovák labdarúgó, a 28 éves belső védő, Peter Kavka nem lett, lesz a piros-fehérek játékosa – tudtuk meg Tajti Józseftől, a DVTK sportigazgatójától. Ami azt jelenti, hogy a téli holt szezonban, összesen három játékost igazolt a Diósgyőr, mindegyiküket a bajnokság kezdete után, az átigazolási időszak hajrájában.

Bevethetők

Arra a kérdésre, hogy mikor játszhatnak az újak, a diósgyőriek vezetőedzője, Fernando Miguel Fernández Escribano azt válaszolta a klub pénteki sajtótájékoztatóján, hogy mindannyian készen állnak arra, hogy bemutatkozzanak, hogy a csapat hasznára legyenek. Mint kiderült: a két kameruni a múlt hét vasárnaptól a DVTK-nál van, Prosser pedig szerdán állt edzésbe.

– Megvan amit szerettem volna, nagyobb lesz a konkurenciaharc a csapatba kerülésére. Az átigazolás ezzel lezárult, de nem ér véget ez a munka, ugyanis folyamatosan dolgozunk ezen, figyeljük a játékosokat. Az új labdarúgók érkeztével több lett a variációs lehetőség – mondta a DVTK szakvezetője, aki arra a kérdésre, hogy a kameruniak hogyan kerültek képbe, azt felelte, hogy három hónapot voltak Kamerunban, és folyamatosan nézték, hogy miként edzenek, majd a tréfa után így folytatta: – A viccet félre téve: mindkét játékos a klub kapcsolatrendszerén került ide. Ndzoumou megfelel annak a játékosprofilnak, amit felállítottunk, fiatal, gyors, van első osztályú tapasztalata, jelenleg is bevethető, jól olvassa a játékot, és nagyon jól fejel. Ousman fiatal, komoly potenciál van benne, gyors, jól kezeli a labdát. Prossert azt hiszem nem kell bemutatni, 2-3 hónapot dolgoztunk azon, hogy ide hozzuk, mert a támadó szekcióba is kellett a versenyhelyzet. Sebesség is van benne, igazi támadójátékos. Úgy érzem minőségben is előrelépünk, nagyon örülök mind a három játékos érkeztének, mert így minden csapatrészben nőtt a versenyhelyzet.

