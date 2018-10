Kaliforniai borász Tokajban

Kevin Valencia a Hétszőlőnél Zrt.-nél dolgozik a szüret alatt a Tokaj-Sonoma Testvérvárosi Egyesület közre­működésével, és elmondása szerint nagyon jól érzi magát, 21 éves korától vágya volt eljutni Hegyalja fővárosába. Kevin Tokajban nemcsak szőlőt szed, hanem a cég laboratóriumában és pincéjében is dolgozik.

Megfogadta

A sonomai borász nagykorúsága után kóstolt először tokaji bort és fogadta meg, hogy egyszer eljut a termőhelyére. Két évvel ezelőtt is pályázott a testvérvárosok által meghirdetett lehetőségre, de akkor még nem volt szüreti tapasztalata. Végre megkóstolta az aszút is, amitől saját bevallása szerint is el van ragadtatva. Igyekszik minden tokaji borászatot meglátogatni, és állandó vendége a Tokajban működő különlegességet kínáló helyeknek is.

ÉM

Helyben képzelik el a jövőjüket a hercegkúti fiatalok Hercegkút - Ragaszkodnak településükhöz, ezért össze­fogtak a hercegkúti fiatalok. Borsod-Abaúj-­Zemplén megyében gyak­ran hallani a településvezetőktől, hogy a fiatalok elköltöznek, a falvak lassan elöregednek, a lakosságszám folyamatosan csökken. A tokaj-hegyaljai Hercegkúton az utóbbi években ... Tovább a cikkhez

Újabb lehetőség Tokaj-Hegyalja számára Tokaj - A szakemberek különböző fejlesztési módszereket dolgoznak ki. A határokon átnyúló természeti és kulturális örökség népszerűsítse és védelme annak a projektnek a célja, ami tavaly indult el és a magyarok mellett portugál, spanyol, olasz, görög, észt, román, szlovák és cseh partnerekkel műk... Tovább a cikkhez

Most az egész világnak ajánlják Tokaj-Hegyalját Tokaj - A Tokaji borvidék Európa legcsodálatosabb világörökségi helyszínei között szerepel. Európa 34 csodálatos világörökségi helyszínét, 19 Európai Uniós országot bemutató innovatív honlapot indított az UNESCO, a National Geographic szakmai bábáskodása mellett. A főképp kínai és amerikai turist... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA