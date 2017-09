Kalapáccsal ütötte édesapja fejét a fiú Miskolcon

A fiatalkorú fiú miskolci otthonukban szeptember 4-én, a délutáni órákban – a nyomozás adatai szerint – legalább három alkalommal kalapáccsal fejen ütötte 54 éves édesapját, aki ennek következtében életveszélyes koponyatörést és koponyaűri vérzést szenvedett. A fiú ezután eltűnt. A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte az apját megtámadó fiú előzetes letartóztatását, ellene „életveszélyt okozó testi sértés bűntette” miatt indult büntetőeljárás.

A bíróság tart a fiú szökésétől és elrejtőzésétől. De azért is indokolt az előzetes letartóztatás, mert fennáll annak a veszélye, hogy szabadlábra kerülése esetén az általa ismert tanúkat befolyásolná vagy megfélemlítené. Kiderült az is, hogy állandó munkahellyel és megélhetést biztosító rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, illetve előéletéből és vallomásából megállapíthatóan kábítószer-élvező is, ezért esetében igen magas fokban állapítható meg a bűnismétlés reális veszélye.

