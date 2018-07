Kajak-kenu vb – Negyvenhat magyar versenyző utazik Portugáliába

A magyar szövetség keddi közleménye emlékeztet rá, hogy tavaly, a csehországi Racicében rendezett világbajnokságon a felnőtt gyorsasági válogatott megnyerte a vb-pontversenyt, és a para szakág is érmet szerzett a legjobbak között. A 2017-es tanulságokat levonva a szövetség szakmai stábja idén átalakította az olimpiai versenyszámban rajtoló férfi négyes válogatási rendszerét, míg a női kajakos szakág sokat erősödött a visszatérő Kozák Danutával és a betegsége után ismét kiváló formába lendülő Kárász Annával, így a szövetségi kapitány szerint bizakodva várhatják a portugáliai világbajnokságot.

“A legfontosabb, hogy a férfi négyes biztos résztvevője legyen a döntőnek 500 méteren, de alapvetően az összes egységünkkel szemben ez a minimum elvárás” – mondta az esélyekről Hüttner Csaba.

“Férfi kajakban egyébként továbbra is a legnehezebb jósolni, a mezőny az olimpiai és így a kvalifikációs szezon közeledtével egyre komolyabb, de mi sem érkezünk feltartott kézzel a világbajnokságra. Párosban 500 és 1000 méteren is a rövidebb távon friss Európa-bajnok Mozgi Milán, Somorácz Tamás egység áll rajthoz. Kopasz Bálint is jól szerepelhet ezer egyesben, hiszen az Európa-bajnokságon gyönyörű ezüstérmet szerzett.”

A szakvezető szerint női kajakban kiváló formában tért vissza Kozák Danuta, így ő minden számában aranyesélyes, miután nagyon erős párost alkot Kárász Annával, a női négyes pedig negyedik éve verhetetlen.

“Női kenuban is kiváló előjel Balla Virágék két Európa-bajnoki címe, míg a férfi kenusoknál jó eredményre számítok a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám párostól 200 és 500 méteren is” – tette hozzá.

A második válogató óta a legnagyobb vitát a férfi K-4 1000 méteres egység összeállítása váltotta ki. A válogatási elveknek Kulifai Tamás és Bogár Gábor is megfelelt, ezért ők délelőtt Szolnokon K-1 800 méteren vettek részt szétlövésen. A két versenyző különcsatáját Bogár Gábor nyerte meg, így ő ülhet be Tóth Dávid, Ilyés Róbert és Ceiner Benjámin mellé a négyesbe.

“Az egyetlen nyitott kérdés, hogy a rendkívül rutinos Kiss Tamás, vagy a fiatal Kiss Balázs induljon-e C-1 500 méteren Portugáliában. A következő hetekben figyelem majd a teljesítményüket, miután mindkét versenyző tagja a C-4 500 méteren rajthoz álló csapathajónak, és a világbajnokság előtt két héttel döntöm el, hogy melyikük induljon egyesben” – jelentette ki a kapitány.

A paraversenyzőknél az Európa-bajnokságon mutatott formája alapján a paralimpiai ezüstérmes Suba Róberttől és a Belgrádban bronzérmes Juhász Tamástól várható dobogós helyezés, de jól szerepelhet a kajakban és parakenuban egyaránt rajthoz álló Varga Katalin is.

“Állandóan változnak a feltételek, hol az egészségügyi minősítések szempontjából, hol pedig a paralimpiai versenyszámokat tekintve. Igyekszünk alkalmazkodni a körülményekhez, remélem, hogy ennek eredményeként idén is szerzünk dobogós helyezést, a rutinosabb versenyzőinknek erre megvan az esélye” – mondta Weisz Róbert, a para szakág szövetségi kapitánya.

A felnőtt válogatott augusztus 21-én utazik Montemor-o-Velhóba, a vb augusztus 22-én, szerdán a para kajak-kenusok futamaival kezdődik. A felnőtt döntőket az M4 Sport csatorna augusztus 24. és 26. között élőben közvetíti.

Az utazó keret névsora:

Férfiak:

K-1:

200 m: Birkás Balázs (NKM Szeged)

500 m: Nádas Bence (NKM Szeged)

1000 m: Kopasz Bálint (Algyő SE)

5000 m: Noé Bálint (Honvéd)

K-2:

200 m: Balaska Márk (Honvéd), Birkás Balázs

500 m: Mozgi Milán (Graboplast Győr), Somorácz Tamás (Atom SE)

1000 m: Mozgi Milán, Somorácz Tamás

K-4:

500 m: Tótka Sándor (UTE), Dudás Miklós (AVSE), Molnár Péter (Honvéd), Kuli István(NKM Szeged)

1000 m: Tóth Dávid (UTE), Ilyés Róbert (Honvéd), Bogár Gábor (Szolnoki Kajak-Kenu SE), Ceiner Benjámin (Honvéd)

C-1:

200 m: Korisánszky Dávid (KSI SE)

500 m: Kiss Tamás (Csepel)/Kiss Balázs (Dunaferr)

1000 m: Bodonyi András (NKM Szeged)

5000 m: Kiss Tamás

C-2:

200 m: Hajdu Jonatán (Dunaferr), Fekete Ádám (UTE)

500 m: Hajdu Jonatán, Fekete Ádám

1000 m: Korisánszky Dávid, Mike Róbert (KSI SE)

C-4:

500 m: Kiss Balázs, Kiss Tamás, Sarudi Pál (Szolnoki Kajak-Kenu SE), Takács Mihály Áron (Graboplast Győr)

Nők:

K-1:

200 m: Lucz Dóra (UTE)

500 m: Kozák Danuta (UTE)

1000 m: Bodonyi Dóra (Szolnoki Kajak-Kenu SE)

5000 m: Takács Tamara (Vasas SC)

K-2:

200 m: Hagymási Réka (Honvéd), Szabó Ágnes (KSI SE)

500 m: Kárász Anna (NKM Szeged), Kozák Danuta

1000 m: Csipes Tamara (Honvéd), Medveczky Erika (Honvéd)

K-4:

500 m: Kárász Anna, Kozák Danuta, Medveczky Erika, Bodonyi Dóra

C-1:

200 m: Balla Virág (Graboplast Győr)

500 m: Lakatos Zsanett (UTE)

5000 m: Lakatos Zsanett

C-2:

200 m: Nagy Bianka (NKM Szeged), Molnár Csenge (NKM Szeged)

500 m: Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső (Graboplast Győr)

A paraválogatott névsora:

Férfiak:

KL-1:

200 m: Juhász Tamás (Honvéd), Suba Róbert (NKM Szeged)

KL-2:

200 m: Rozbora András (Honvéd)

KL-3:

200 m: Kiss Erik (City-Gas Tiszafüred), Török Dávid (Graboplast Győr)

VL-2:

200 m: Juhász Tamás, Suba Róbert

Nők:

KL-2:

200 m: Varga Katalin (NKM Szeged)

VL-3:

200 m: Varga Katalin, Molnárné Tóth Julianna (Honvéd)

