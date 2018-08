Kajak-kenu vb – Kozák: egy óra alatt két arany

“Egyesben éreztem, hogy Lisa (Carrington) lerajtolt, talán a 200-as indításnál jöttem fel rá, de őszintén szólva nem figyeltem őt, inkább arra koncentráltam, hogy maximális pályát menjek – mondta az MTI-nek. – Egy kicsit zavart, hogy mivel irreális oldalszélre készültünk, a középfutamban úgy mentem, hogy inkább szélső pályára kerüljek, ehhez képest most inkább szembeszél volt, s egy számomra szokatlan pályán kellett eveznem. Ez kissé el is vette a fókuszt, talán ez hiányzott egy kicsit az egyes pályámból.”

Miután megnyerte a K-1 500 métert, majd részt vett a szám eredményhirdetésén, már indult is Kárász Annával a K-2 500 méter rajtjához.

“Kevés volt ez az idő, de pont meg lehetett oldani. Köszönöm mindenkinek, aki segített, az edzők, a technikai stáb, Anna, mindenki azon volt, hogy a legprofibb módon oldjuk meg ezt a helyzetet, szerintem ez sikerült. Örülök, hogy meg is lett az eredménye” – fogalmazott.

A páros fináléról azt mondta, hogy a szokott taktikájukkal versenyeztek – azt azonban nem árulta el, hogy az miből is állt -, s az erős szembeszél ellenére is meg tudták valósítani, amit elterveztek.

“Csak a mérlegelésnél tudtuk meg, hogy mi nyertünk, a befutó után én azt hittem, második helyen zártunk” – tette még hozzá.

Kozák Danuta a riói sikerek után a tavalyi évet kislánya születése miatt hagyta ki.

Csipes Tamara pénteken azt mondta, az a jó páros társ, akivel az ember úgy érzi, mintha egyesben kajakozna, s ezt most Kárász Anna is megerősítette.

“A sok páros edzés után már mi is kezdtük ezt érezni, nálunk is megvan a teljes összhang” – mondta az MTI-nek.

A két versenyző néhány éve már megpróbálta a közös munkát, akkor azonban nem működött.

“Változott a technikám, a mozgásom, ez jobban passzol most Dana technikájához, ennek köszönhető, hogy most működik az, ami akkor nem ment” – árulta el a szegediek 26 éves versenyzője, aki pályafutása harmadik vb-címét gyűjtötte be. Kozák a 13.-at.

A nők két győzelme mellett a Balaska Márk, Birkás Balázs kajakos duó szerzett még aranyérmet szombaton a magyarok közül, a fiatal kettős 200 méteren győzött, megvédve ezzel címét.

“Sokkal jobban mentünk most, mint az előfutamban, a rajtot nagyon jól elkaptuk, a közepe is jó volt, s bár egy pici maradt ebben a pályában, majdnem tökéletes volt” – mondta a távirati irodának Birkás, aki később még 200 egyesben is versenyez majd a vb-n.

Balaska hozzátette: mindig a pillanatnyi koncentrációtól függ, hogy hogyan sikerül a rajt, most pedig úgy érezte, százszázalékosan tudtak összpontosítani, ennek volt köszönhető ez a parádés kezdés a döntőben.

“Ezzel együtt nem volt tökéletes a mai verseny, ezt inkább akaratból oldottuk meg, ami nem baj, de tudunk ennél jobbat is” – fogalmazott.

A jövővel kapcsolatban azt mondta: szeretnének olimpiai számban is versenyezni, jövőre bekerülni az 500-as négyesbe, de a 200 párost sem “engedik el”.

“Jövőre Szegeden lesz a világbajnokság, hazai közönség előtt jó lenne egy érmet behúzni” – jelentette ki.

Az egyformán 21 éves Balaska és Birkás egyaránt pályafutása második vb-aranyérmét szerezte meg szombaton.

