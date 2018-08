Kajak-kenu vb – Három arany szombaton, Kozák duplázott

Az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta kislánya tavalyi születése után parádésan tért vissza a vb-mezőnybe, előbb 500 méter egyesben, majd egy órával később Kárász Annával 500 méter párosban utasította maga mögé a riválisokat. A Balaska Márk, Birkás Balázs kajakos duó is nagyszerűen teljesített, 200 méteren győzött, ezzel megvédte címét.

Ezúttal közel ideális körülmények várták a létesítményben a versenyzőket, 22 fok és viszonylagos szélcsend.

Az első döntőben, női kajak egyes 500 méteren a szám ötkarikás címvédőjéért, Kozákért szoríthattak a magyarok, a klasszis sportoló világbajnokságon 2015 után szerepel ismét. Az UTE 31 éves kajakosa a várakozásoknak megfelelően ezúttal az olimpiai bronzérmes új-zélandi Lisa Carringtonnal vívott nagy csatát, körülbelül 400 méterig együtt haladtak, de aztán Kozák világbajnoki teljesítményt bemutatva ellépett vetélytársától, s nagyszerű győzelmet aratott. Ez volt pályafutása 12. vb-aranya.

A folytatásban a szegediek 23 éves kenusa, Bodonyi András szállt vízre egy másik olimpiai számban, C-1 1000 méteren, de ő nem tudott beleszólni a dobogós helyek elosztásába. A délelőtti remek középfutamos produkcióját követően hetedikként zárt. Győzött – sorozatban negyedszer – a német Sebastian Brendel.

Bodonyival ellentétben a 21 éves algyői kajakostól, a friss Eb-ezüstérmes Kopasz Bálinttól dobogós helyezést remélt a szakvezetés – és maga a sportoló is -, ő tavaly ötödik lett a szakág királyszámában, 1000 méter egyesben. Az óvatos kezdés után jól hajrázott ugyan a magyar, de ez ezúttal nem volt elég az éremhez, végül negyedik lett a hazaiak kedvence, Fernando Pimenta, a német Max Rendschmidt és a cseh Josef Dostál mögött. A közönség nagy örömére Pimenta, a vb arca szinte végig vezetve fölényes győzelmet aratott.

Nem sikerült az éremszerzés a győriek 24 éves kenusának, Balla Virágnak sem, aki nagy küzdelemben maradt le a dobogóról az új olimpiai számban. Az élen a címvédő Laurence Vincent-Lapointe csak az órával harcolt, mögötte azonban öldöklő csata zajlott a további helyezésekért. A második helyen végül az orosz, a harmadikon pedig holtversenyben a lengyel és a fehérorosz kenus futott be, Ballának pedig az Eb-bronz után most az ötödik hely jutott.

A következő két fináléban, K-2 200 méteren címvédésért szállt vízre a magyar egység, előbb a nőknél Hagymási Réka és Szabó Ágnes, majd a férfiaknál Balaska és Birkás. Hagymásiék jól versenyeztek most is, de ezúttal ez kevés volt ahhoz, hogy dobogóra állhassanak, szoros befutó végén negyedikek lettek. Az egyformán 21 éves Balaska és Birkás kettőse aztán nemcsak jól, hanem egyenesen parádésan szerepelt a fináléban. Kilőttek a rajtból, százig jelentős előnyre tettek szert, s a táv második felére is maradt muníciójuk. Bár az utolsó métereken a riválisok megközelítették őket, ezen a távon jelentősnek mondható előnnyel elsőként haladtak át a célvonalon, ezzel megvédték a címüket.

A következő fináléban aztán újabb magyar aranyesély kínálkozott: egy órával az egyes befutója után ugyanis ismét vízre szállt Kozák Danuta, aki idén ült össze Kárász Annával, aki a tavalyi évet hozzá hasonlóan kihagyta, vállsérülés miatt. Otthon a duó nagyon jó időket evezett, s itt, az előfutamban is meggyőző teljesítményt nyújtott. Ahogy csütörtökön, most is az új-zélandiak címvédő egysége volt a legnagyobb ellenfél, ez a két duó szinte fej fej mellett haladt végig. Kozákék aztán a hajrában megelőzték az addig vezető Carringtont és Ryant, de a két egység izgalmas befutó után szinte egyszerre ért be a célba. Eltelt néhány pillanat, amíg kiírták a végeredményt, s ennek a magyarok örülhettek: 23 ezredmásodperces különbséggel övék lett a diadal. A két versenyző később még a négyes tagjaként is érdekelt lesz a vb-n.

Zárásként a férfi kenunégyes – Kiss Balázs, Kiss Tamás, Sarudi Pál, Takács Mihály – nyolcadik lett 500 méteren, majd az 1000 méteres kajaknégyes – Tóth Dávid, Ilyés Róbert, Bogár Gábor és Ceiner Benjámin – hatodikként futott be a nyolchajós fináléban.

A többi döntőt a vasárnapi zárónapon rendezik, szombat délután még 200 és 500 méteres elő- és középfutamokra kerül sor, ezekben nyolc magyar egység száll vízre.

A további program magyar idő szerint:

később:

200 és 500 méteres elő- és középfutamok 16.00

vasárnap:

200 és 500 méteres középfutamok 11.00

200 és 500 méteres döntők 13.00

5000 méteres döntők 16.00

– MTI –

