Kajak-kenu vb – Elégedett és boldog magyar érmesek

Az 500 méteres női kajaknégyes – Kárász Anna, Kozák Danuta, Medveczky Erika és Bodonyi Dóra – óriási csatában szerezte meg az első helyet, mindössze egy századmásodperccel előzte meg a második új-zélandiakat.

“A célban nem érzékeltük, hogy nyertünk-e, sokáig nem is tudtuk. Én általában inkább a rosszabb változatra készülök, ezért nem is örültem kint a vízen. Egymást kérdezgettük, hogy megvan-e, aztán Anna bizonytalanul mondta, hogy szerinte igen… Csak kint a stégen mertük igazán elhinni, hogy mi győztünk, amikor mondta a versenybíró is” – idézte fel az MTI érdeklődésére a befutó utáni pillanatokat Medveczky Erika, aki a négy tag közül az egyetlen, aki a tavalyi és a mostani vb-sikernek is részese volt.

“A rajtra nem emlékszem, de a lányokkal megállapítottuk, hogy valami nem volt jó. Én a harmadik beülőben nem nagyon érzékeltem, hogy hogy állunk, csak néztem Dana (Kozák Danuta) tarkóját, és lapátoltam” – mesélte.

Hozzátette: látták, tudták, hogy jók az új-zélandiak, számítottak rá, hogy riválisaik jól mennek majd, mert tavaly ugyan harmadikak lettek mögöttünk, de akkor is szoros küzdelem után.

“A jövőben is mindenképpen figyelni kell rájuk, nekünk pedig töretlenül kell készülnünk, s mindenkinek egyesben is hoznia kell azt a szintet, amit eddig is. Egy pillanatra sem szabad kiengedni, mert látszik, hogy itt tepernek mögöttünk” – fogalmazott Medveczky Erika, aki két számban indult Montemorban, s a Csipes Tamarával 1000 méter párosban elért első helynek is köszönhetően két arannyal utazhat haza.

Az 500 méteres kenupáros, Balla Virág és Takács Kincső második lett vasárnap a címüket megvédő kanadaiak mögött.

“Én csak a 300 méteres bójákat néztem, hogy odáig kell mindent-mindent beleadni, és ott meglepődve láttam, hogy tartjuk a lépést a kanadaiakkal” – mondta az MTI-nek Balla. – “Ott aztán ők robbantottak, Kincső is +behoppolt+, de akkor én már nem éreztem magamban annyi erőt, hogy meccseljünk velük. Onnantól már csak arra figyeltem, hogy tartsam magam a hajóban, mert a végére nagyon elkészültem az erőmmel.”

Hozzátette: ez az eredmény most nagyon kellett nekik, mert a tavalyi vb-n csak negyedikek lettek.

“Kicsit rettegtem attól, hogy most is érem nélkül megyünk haza, ezért úgy voltam vele, hogy akármilyen érmet szerzünk, annak nagyon fogok örülni. Az ezüsttel nagyon elégedettek vagyunk, és Kincsőtől még kaptam egy ölelést is, ami nagyon nagy dolog” – mondta nevetve Balla Virág.

Takács úgy fogalmazott: a hetes pályán mentek, így ki tudtak zárni mindenkit, ő a kanadaiakat sem érzékelte.

“Így meg tudtuk csinálni azt, amit edzéseken begyakoroltunk. Szerintem ezért sikerült ennyire jól ez a pálya” – jelentette ki.

Dudás Miklós, Molnár Péter, Kuli István és Tótka Sándor (b-j) mutatja bronzérmét a férfi kajak négyesek 500 méteres versenyének eredményhirdetésén a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokságon 2018. augusztus 26-án | MTI Fotó: Kovács Tamás

A férfi kajaknégyes – Tótka Sándor, Dudás Miklós, Molnár Péter és Kuli István – harmadikként zárt a németek és a spanyolok mögött.

“Sanyi és az egység nagyon jól elkapta a rajtot” – idézte fel a történteket Molnár Péter. – “Jó volt a pálya eleje és a közepe, de a végén a jobbos szembeszél nem kedvezett nekünk. Persze nem szeretném a szélre fogni, mert nagyszerű egységek vertek meg bennünket, és örülünk neki, hogy fel tudtuk venni a világgal a versenyt.”

A kajakos azt mondta: elsősorban azért jöttek, hogy a tudásuk legjavát adják, de természetesen bíztak abban, hogy ez elég lesz egy éremre.

“A tavalyi évből kiindulva nekünk az volt a legfontosabb célunk, hogy előrébb lépjünk, s idén ez sikerült, minden nemzetközi versenyről éremmel értünk haza. Bízunk benne, hogy jövőre, Szegeden, hazai közönség előtt még egy kicsit előrébb tudunk lépni, 2020-ban pedig még egyet. Ennél szebbet-jobbat nem kívánhatunk” – nyilatkozott a rutinos versenyző.

– MTI –

